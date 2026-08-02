Διακοπές και θεραπεία

Η φυσική θεραπεία και ο ιαματικός τουρισμός έχουν μακρά ιστορία στη χώρα μας, οι ρίζες των οποίων εντοπίζονται στα αρχαία χρόνια. Σήμερα, στη χώρα μας λειτουργούν συνολικά 82 λουτροπόλεις, η επίσκεψη στις οποίες κορυφώνεται την περίοδο μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου. Αιδηψός, Πόζας, Λουτράκι Κορινθίας, Λαγκαδάς, Πλατύστομο Φθιώτιδας, είναι μερικές μόνο από τις πλέον γνωστές περιοχές της χώρας μας όπου λειτουργούν λουτρά θεραπείας.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον ιαματικό τουρισμό με ένα επεισόδιο της εκπομπής ”Εδώ και Σήμερα” παραγωγής 1987.

ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το ”Εδώ και Σήμερα” είναι μια ενημερωτική εκπομπή της δεκαετίας του 1980 που αναδεικνύει θέματα επικαιρότητας και εξετάζει πολιτικά, ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτελεί ένα αφιέρωμα στις ελληνικές λουτροπόλεις.

Το επεισόδιο ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή στη φυσική θεραπεία και στα ιαματικά λουτρά της Ελλάδας, οι ρίζες των οποίων εντοπίζονται στην ομηρική εποχή. Γίνεται λόγος για την παραχώρηση των ιαματικών λουτρών από τον ΕΟΤ στην τοπική αυτοδιοίκηση και την επισκεψιμότητα των τριάντα ιαματικών πηγών που βρίσκονται σε λειτουργία στη χώρα μας. Ακολουθούν πλάνα με ηλικιωμένους που επισκέπτονται ιαματικά λουτρά. Πρώτος σταθμός είναι η Νέα Απολλωνία, όπου ηλικιωμένες κυρίες και συνταξιούχοι από τη Βόρεια Ελλάδα μιλούν για την εμπειρία τους από τη φυσική θεραπεία στα λουτρά.

Ακολουθούν εικόνες από τα Λουτρά Αιδηψού και πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες θεραπείες. Ο Γιάννης Καραντζής, γιατρός υδρολόγος και δήμαρχος Αιδηψού, μιλά στην κάμερα της εκπομπής για τις φυσικές θεραπείες και τα οφέλη τους, υπογραμμίζοντας πως δεν αποτελούν πανάκεια ούτε εξασφαλίζουν την πλήρη ίαση. Επόμενος σταθμός είναι τα Λουτρά Καμένων Βούρλων. Βλέπουμε πλάνα από τα Λουτρά Θερμοπυλών και γι’ αυτά μιλά ο Γιάννης Μπαλτάς, διευθυντής των Λουτρών Θερμοπυλών, ενώ παράλληλα αναφέρεται στα μελλοντικά σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Στη συνέχεια, η Ειρήνη Δημοτάκη συναντά τον εκπρόσωπο του ΕΟΤ, Γιώργο Στράτο, ο οποίος αναφέρεται στη φυσική θεραπεία ως εναλλακτική μορφή τουρισμού και στις προοπτικές ανάπτυξής της. Παράλληλα, σχολιάζει τον χαρακτηρισμό των λουτροπόλεων ως «γεροντοχωριών» και υπογραμμίζει πως άνθρωποι όλων των ηλικιών μπορούν να περάσουν τις διακοπές τους σε αυτές. Ακολουθούν πλάνα από άμαξα που μεταφέρει ηλικιωμένη κυρία στη Λουτρόπολη της Υπάτης.

Επόμενος σταθμός είναι τα Λουτρά Πλατυστόμου Φθιώτιδας, με σχετικά πλάνα θεραπευομένων. Μεταφερόμαστε στα Λουτρά Λαγκαδά, όπου ο δήμαρχος Λαγκαδά, Γιώργος Χατζηπαντελής, αναφέρεται σε ένα μελλοντικό σχέδιο για την αξιοποίηση της περιοχής πέριξ των λουτρών. Σειρά έχουν τα Λουτρά Νέας Απολλωνίας. Ο Γιάννης Κάτσικας, πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Απολλωνίας, δείχνει στην κάμερα της εκπομπής το σημείο όπου πρόκειται να δημιουργηθεί μια νέα πρότυπη, υπερσύγχρονη μονάδα λουτρών, με ξενοδοχεία, κέντρα θεραπείας, ειδικές πισίνες και γήπεδα μπάσκετ.

Έπειτα, ο Γιώργος Λώλας, πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων, μιλά για το πώς έχει συμβάλει ο Σύνδεσμος στην ανάπτυξη των λουτροπόλεων ανά την Ελλάδα, καθώς και για το εν εξελίξει πρόγραμμα ανάπτυξής τους. Η Ξανθή Χόιπελ, αρχιτέκτων και αναπληρώτρια καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναφέρεται στα είδη των κτιρίων που κατασκευάζονται γύρω από τις ιαματικές πηγές και τα λουτρά, ενώ ο γεωλόγος Ζήσης Αγγελίδης εξηγεί πώς αξιοποιούνται τα θερμά νερά των λουτρών πέρα από τη φυσική θεραπεία.

Ακολουθούν πλάνα από το Λουτράκι Κορινθίας, τα Λουτρά Κυλλήνης και τα Λουτρά Θέρμης. Θεραπευόμενοι περιγράφουν στην κάμερα της εκπομπής την εμπειρία τους από τη φυσική θεραπεία και τις επισκέψεις τους στις εγκαταστάσεις των λουτροπόλεων. Ο Βασίλης Θούας, πρόεδρος της Ρευματολογικής Εταιρείας, εξηγεί όσα γνωρίζουμε για τις μεθόδους φυσικής θεραπείας στις ιαματικές πηγές της χώρας μας και τον τρόπο με τον οποίο ο εκάστοτε ρευματολόγος προτείνει την κατάλληλη τοποθεσία για τη θεραπεία κάθε ασθένειας. Ο Στράτος Παπαπαύλου, διευθυντής της Ρευματολογικής Κλινικής του Κ.Α.Τ., εξηγεί ποιες προδιαγραφές πρέπει να διαθέτει μια σύγχρονη λουτρόπολη. Κλείνοντας, ο Γιώργος Στράτος μιλά για ένα πιλοτικό πρόγραμμα του ΕΟΤ, στο πλαίσιο του οποίου προσφέρθηκαν διακοπές σε διάφορες λουτροπόλεις της χώρας σε πολίτες που δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Για το πρόγραμμα αυτό μιλούν και πολίτες που έλαβαν τα σχετικά δελτία παροχής.

Έτος παραγωγής: 1987

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 18/8/1987

Σκηνοθεσία: Συμεών Ι. Βαρσανίδης

Δημοσιογραφική επιμέλεια-ρεπορτάζ: Ειρήνη Δημοτάκη

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς

Κωδικός τεκμηρίου: PS036603