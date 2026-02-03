Ο ηθοποιός Νίκος Απέργης έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 3 Φεβρουαρίου 2012. Γεννημένος το1947, φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου αποφοίτησε το 1969. Πήρε μέρος σε πολλές παραστάσεις σε διάφορους θιάσους και σημαντική ήταν η παρουσία του σε σειρές της μικρής οθόνης. Ειδικότερα, πρωταγωνίστησε στις εξής σειρές της δημόσιας τηλεόρασης: ''Ο Άγνωστος Πόλεμος'' (ΥΕΝΕΔ, 1971), ''Η γειτονιά μας'' (ΥΕΝΕΔ, 1972), ''Εν τούτω νίκα'' (ΥΕΝΕΔ, 1973), ''Οι Πανθέοι'' (ΕΡΤ, 1977), ''Κρουσταλλένια'' (ΥΕΝΕΔ, 1981), καθώς και σε διάφορα τηλεοπτικά θέατρο στο πλαίσιο του θρυλικού ''Θεάτρου της Δευτέρας''. Παράλληλα, ο Νίκος Απέργης ήταν και συγγραφέας, βραβευμένος για το θεατρικό έργο του «Σφουγγαράδες» και πέρασε από διάφορες θέσεις στο θέατρο, εργαζόμενος ανά περιόδους ως σκηνογράφος, βοηθός σκηνοθέτη και θεατρικός επιχειρηματίας.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει τις ''Λευκές νύχτες'' από το ''Θέατρο της Δευτέρας'' παραγωγής 1981, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Νίκος Απέργης και υπογράφει τη διασκευή του σεναρίου, βασισμένος στο ομότιτλο πεζογράφημα του Φιοντόρ Ντοστογέφσκι.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ

Η εκπομπή "Θέατρο της Δευτέρας" παρουσιάζει το θεατρικό έργο ''Λευκές νύχτες'', βασισμένο στο ομότιτλο πεζογράφημα του Φιοντόρ Ντοστογέφσκι, σε διασκευή σεναρίου του Νίκου Απέργη και σκηνοθεσία Στέλιου Ράλλη.

Η υπόθεση του έργου μας μεταφέρει στην Αγία Πετρούπολη το 1847. Ένας άντρας, που δεν έχει όνομα παρά μόνο ιδιότητα, παραδίδεται στις ονειροφαντασίες του και ζει σ' ένα δικό του κόσμο φαντασιώσεων αρνούμενος να προσγειωθεί στην πραγματικότητα και να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες της ζωής. Αυτό συμβαίνει ως την στιγμή που εντελώς τυχαία συναντάει την Νάστιενκα και μαζί τον έρωτα. Ο ονειροπόλος εξαναγκάζεται να εισέλθει στον πραγματικό κόσμο, όπου τελικά συντρίβεται. Η κοπέλα, ερωτευμένη μ' έναν άλλο άντρα, επίσης χωρίς όνομα, ο οποίος αποκαλείται "ένοικος", γιατί είναι ο ενοικιαστής της γιαγιάς της, θα εκμεταλλευτεί τα φιλικά αισθήματα του ονειροπόλου για να έρθει σε επαφή με τον αγαπημένο της αλλά και για να παρηγορηθεί από τις διαψεύσεις του πάθους της. Όταν όμως επιτέλους ο ένοικος εμφανίζεται, η Νάστιενκα εγκαταλείπει χωρίς δεύτερη σκέψη τον ονειροπόλο για να παραδοθεί στον εραστή της και να φύγει μαζί του.

Έτος παραγωγής: 1981

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 3/8/1981

Σκηνοθεσία: Στέλλιος Ράλλης

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Απέργης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Νίκος Απέργης, Όλια Λαζαρίδου, Γρηγόρης Βαλτινός, Ντίνα Γιαννάκου, Χρήστος Βαλαβανίδης, Νίκος Κανακάκης, Γιάννης Βαλσάμης, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Έφη Πουλή, Γιάννης Χειμωνίδης, Ρίτα Μουσούρη, Ξένια Ζερβού.

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς