Ο σπουδαίος εκπρόσωπος του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα Νίκος Εγγονόπουλος, έφυγε από τη ζωή στις 31 Οκτωβρίου 1985. Το Αρχείο της ΕΡΤ για την επέτειο σαράντα χρόνων από το θάνατό του παρουσιάζει το τηλεοπτικό τεκμήριο

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ : ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ

Πρόκειται για σειρά για την μελοποιημένη ποίηση, με θέμα κάθε φορά το έργο ενός ποιητή και τη μελοποίηση κύκλου ποιημάτων του από συγκεκριμένο συνθέτη. Το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Εγγονόπουλου από τον συνθέτη Νίκο Μαμαγκάκη και συγκεκριμένα στα έργα «Μπολιβάρ» και « Ο Αφέντης της Καρύταινας» που μελοποιήθηκαν το 1968 και το 1970 αντίστοιχα.

Το ποίημα «Μπολιβάρ», που εκδόθηκε το 1944, άσκησε σημαντική επίδραση ήδη από την Κατοχή, όταν κυκλοφόρησε σε χειρόγραφα λόγω του αντιστασιακού του χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα μεγάλο, συνθετικό υπερρεαλιστικό έργο. Ζωηρή απήχηση είχε όμως και το 1968, όταν ο Ν. Μαμαγκάκης μελοποίησε μέρος του και κυκλοφόρησε ο δίσκος «Μπολιβάρ: Ένα ελληνικό ποίημα» με ερμηνευτή τον Γιώργο Ζωγράφο, μέσα στη Δικτατορία.

Στην εκπομπή, ο Μαμαγκάκης μιλάει για τους λόγους που τον οδήγησαν στη μελοποίηση του έργου, τη σημασία του κατά τη Δικτατορία, τις μουσικές φόρμες που χρησιμοποίησε και την αποδοχή του από το κοινό. Αναφέρεται επίσης στη βαθιά ελληνικότητα των στίχων του Εγγονόπουλου. Ο Ζωγράφος μας μεταφέρει στο κλίμα των μπουάτ της εποχής, όταν πρωτοκυκλοφόρησε ο δίσκος.

Συμμετέχουν ακόμη η Λένα Εγγονόπουλου, σύζυγος του ποιητή, που μας ξεναγεί στο ατελιέ του Ν. Εγγονόπουλου, ο λογοτέχνης και κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος, που αναλύει τη λαϊκή διάσταση του έργου και την απήχησή του στο κοινό, και ο σκηνοθέτης Δήμος Θέος, που μιλάει για την οπτικοποίηση της ποίησης και της μουσικής.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ακούγονται τα μελοποιημένα ποιήματα «Μπολιβάρ» και «Ο Αφέντης της Καρύταινας» με ερμηνευτή τον Ζωγράφο, καθώς και ηχητική απαγγελία από το «Μπολιβάρ» με φωνή του Ν. Εγγονόπουλου και μουσική του Αργύρη Κουνάδη.

Σενάριο- σκηνοθεσία: Αντώνης Κόκκινος- Γιάννης Σολδάτος

Παραγωγή: 1989

Τεκμηρίωση επεισοδίου και σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής

