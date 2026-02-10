Νίκος Καββαδίας

51 χρόνια πέρασαν από το θάνατο του ποιητή Νίκου Καββαδία, στις 10 Γενάρη του 1975. Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το προσφάτως ψηφιοποιημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα:

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ - ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΞΕΜΠΑΡΚΟΙ

Το επεισόδιο παρουσιάζει μελοποιήσεις του έργου του Νίκου Καββαδία από τον Λάκη Παπαδόπουλο (α’ μέρος) και το συγκρότημα Ξέμπαρκοι (β’ μέρος), μέσα από μουσικές ερμηνείες, απαγγελίες ποιημάτων και αφηγηματικές μαρτυρίες των δημιουργών.

Το α’ μέρος ξεκινά με την Αρλέτα να ερμηνεύει το τραγούδι «Black and White». Ο Λάκης Παπαδόπουλος, που μελοποίησε το έργο του Καββαδία στο μουσικό άλμπουμ «Περίπου» (1984), μιλά για το πώς γνώρισε τον «θαλασσινό ποιητή». Θυμάται την εργασία του ως μουσικός σε κρουαζιερόπλοια και συζητά τη συνεργασία του με την Αρλέτα στον δίσκο. Αναφέρεται, επίσης, στη μελοποίηση του στο «Γράμμα ενός αρρώστου», η οποία δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ και την οποία ακούμε στη συνέχεια. Ο Γιάννης Θωμόπουλος απαγγέλλει το ποίημα «Μαραμπού», ενώ προβάλλονται παλιές φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Καββαδία. Η ενότητα κλείνει με την Αρλέτα να ερμηνεύει το «William George Allum».

Το β’ μέρος ξεκινά με τους Ξέμπαρκους να ερμηνεύουν, σε φωνή και πιάνο, το «Πούσι». Το συγκρότημα έχει μελοποιήσει το έργο του Καββαδία στο άλμπουμ «S/S Ιόνιον 1934». Ο Γιάννης Θωμόπουλος απαγγέλλει το ποίημα «Μουσώνας», ενώ οι Ξέμπαρκοι τραγουδούν το «Οι προσευχές των ναυτικών» σε ένα λιμάνι. Ο Ηλίας Αριώτης μιλά για τη γνωριμία του με τον Νότη Χασάπη και τη δημιουργία της μπάντας, αλλά και για το πώς ήρθε σε επαφή με την ποίηση του Καββαδία μέσα από ένα βιβλίο του. Αναφέρεται στη Τζένη Καββαδία, αδελφή του ποιητή, η οποία βοήθησε στην κατανόηση του έργου του, καθώς , όπως υποστηρίζει ο Αριώτης, δεν είναι απλό να «ντύσει κανείς μουσικά έναν ποιητή». Ο Γιάννης Θωμόπουλος απαγγέλλει το ποίημα «Αντινομία», το οποίο ακούγεται στη συνέχεια και μελοποιημένο από τους Ξέμπαρκους. Το επεισόδιο κλείνει με τον Θωμόπουλο να απαγγέλλει το «Φάτα Μοργκάνα».

Χρονολογία παραγωγής: 1990

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Γαλανάκης

Τεκμηρίωση υλικού και συγγραφή άρθρου: Νίκος Βογιατζής

