Φέτος συμπληρώνονται 15 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Παπάζογλου (17.4.2011), ο οποίος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδοποιούς. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20 Μαρτίου 1948. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία στα μέσα της δεκαετίας του ’60, με συνεργασίες σε συγκροτήματα, όπως οι Fratelli, οι Μακεδονομάχοι και οι Olympians. Στη συνέχεια πήγε στο Άαχεν της Δυτικής Γερμανίας, όπου με το συγκρότημα Zealot επιχείρησαν να μπουν στη διεθνή αγορά. Ηχογράφησαν έξι τραγούδια στο Μιλάνο και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα. Το 1976 συμμετείχε στη μουσικοθεατρική παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου «Αχαρνής», όπως και στον ομότιτλο δίσκο. Δύο χρόνια αργότερα ξανασυνεργάστηκε μαζί του στον δίσκο «Η εκδίκηση της γυφτιάς», των Νίκου Ξυδάκη και Μανώλη Ρασούλη, του οποίου ο Σαββόπουλος είχε αναλάβει την παραγωγή. Ακολούθησαν «Τα Δήθεν», «Η Ρεζέρβα», ο πρώτος του προσωπικός δίσκος, «Χαράτσι», και πολλοί ακόμη, αλλά και συνεργασίες με σημαντικούς δημιουργούς. Παράλληλα, δημιούργησε με προσωπική εργασία το στούντιο «Αγροτικόν» στη Θεσσαλονίκη, όπου ηχογραφούσε τα τραγούδια του, όπως και πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, αλλά και τη δική του δισκογραφική εταιρεία «Στρογγυλοί δίσκοι». Ο Νίκος Παπάζογλου τιμήθηκε το 2005 στα Κρατικά Κινηματογραφικά Βραβεία Ποιότητας για τη μουσική της ταινίας «Η Νοσταλγός», της Ελένης Αλεξανδράκη. Το Αρχείο της ΕΡΤ σας προτείνει την εκπομπή:

ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

«ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ – Ο ΒΑΡΔΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ»

Σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ο Νίκος Παπάζογλου μιλάει στον Ηλία Γκρη για τη διαδρομή του στη ζωή και στο τραγούδι.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός θυμάται τα παιδικά του χρόνια στα Λεμονάδικα της Θεσσαλονίκης, τα πρώτα του μουσικά ακούσματα στο σπίτι, τις πρώτες απόπειρες στο τραγούδι και τη μετέπειτα πορεία του. «Είμαι ένας εργάτης του τραγουδιού», δηλώνει, τονίζοντας ότι ένα καλό τραγούδι μπορεί να οδηγήσει τον ακροατή σε τόπους πιο ελεύθερους και πιο ζεστούς. Παράλληλα μιλά με νοσταλγία για τα ευτυχισμένα παιδικά του χρόνια. «Στο σπίτι τραγουδούσαμε πάρα πολύ. Οι γονείς μου κατάγονται και οι δύο από τη Μικρά Ασία, ήρθαν εδώ προσφυγόπουλα, οπότε τα τραγούδια τους είχαν πάρα πολύ πόνο καμιά φορά», εξηγεί.

Ο Νίκος Παπάζογλου αναφέρεται, επίσης, στο νεοελληνικό τραγούδι, στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, αλλά και στο δισκογραφικό του ξεκίνημα με την «Εκδίκηση της γυφτιάς», των Νίκου Ξυδάκη και Μανώλη Ρασούλη, σε παραγωγή Διονύση Σαββόπουλου. Όπως αποκαλύπτει, χρειάστηκε να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος για να καταλάβει την αποδοχή που είχε ο συγκεκριμένος δίσκος. Ακόμη, μιλά για τις δισκογραφικές δουλειές του που ακολούθησαν, για τη συνεργασία του με τον Μάνο Χατζιδάκι στον «Σείριο», αλλά και με άλλους σημαντικούς δημιουργούς. Στη συνέχεια, στο επίκεντρο της συζήτησης μπαίνει το στούντιο «Αγροτικόν», που δημιούργησε μόνος του στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ίδιος και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες ηχογραφούσαν τα τραγούδια τους, όπως και η εταιρεία «Στρόγγυλοι δίσκοι» από την οποία κυκλοφόρησαν οι πρώτοι δίσκοι πολλών νέων δημιουργών, οι οποίοι είχαν πολύ καλή πορεία, όπως ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, το συγκρότημα Μικρές περιπλανήσεις κ.ά. Τέλος, αναφέρεται στη συμμετοχή του στο δίσκο του Γιώργου Σφυρίδη «Περι-ΘΩΡΙΟ», ο οποίος μόλις είχε ολοκληρωθεί το διάστημα που γυρίστηκε η εκπομπή.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό από συναυλίες του, όπου ερμηνεύει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως και φωτογραφικό υλικό από την προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο στούντιο του, αλλά και σε μέρη που συνδέθηκε μαζί τους.

Παρουσίαση-επιμέλεια εικόνας: Ηλίας Γκρης

Ρεπορτάζ: Ρένα Αβραμίδη

Συνεργάστηκε ο σκηνοθέτης: Γιώργος Σταμούλης

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 18 Μαρτίου 2002

