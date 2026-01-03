Συμπληρώνονται φέτος τρία χρόνια από τον θάνατο του διακεκριμένου συνθέτη, τραγουδοποιού και κιθαρίστα με τη σημαντική προσφορά στο έντεχνο και πολιτικό τραγούδι Νότη Μαυρουδή.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ την εκπομπή:

ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ ΣΥΝΕΙΚΟΝΕΣ: ΝΟΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

Στην εκπομπή, ο Νότης Μαυρουδής μιλά με ζεστασιά για τη μουσική παράσταση που παρουσιάζει στις Χοροροές, μια μίξη θεάματος και ακροάματος όπως λέει ο ίδιος. Μαζί του βρίσκεται ο μόνιμος συνεργάτης του, κιθαρίστας Νίκος Mάργαρης, καθώς και οι τραγουδιστές Νίκος Κουρουπάκης και Μήδεια Κουρσουλίδου, που δίνουν ξεχωριστό χρώμα στο πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη έκπληξη της παράστασης αποτελούν οι χορογραφίες της Σοφίας Σπυράτου, οι οποίες συνοδεύουν τα τραγούδια και προσθέτουν μια δυναμική, σκηνική διάσταση στη μουσική. Ο συνθέτης εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη συνεργασία του με σπουδαίες Ελληνίδες ερμηνεύτριες στον νέο του δίσκο «Στην Ηχώ του έρωτα», τονίζοντας πόσο δημιουργική και ουσιαστική υπήρξε αυτή η εμπειρία. Ακόμη, μιλά για το τοπίο της ελληνικής μουσικής με κριτική ματιά. Ακούγονται τα τραγούδια "Κάθε μια νύχτα ( Ερωτικό )", και "Τα Στεφάνια".

Σκηνοθεσία:

Σορέττα Καψωμένου

Παρουσίαση – αρχισυνταξία:

Κώστας Κωβαίος

Τεκμηρίωση- σύνταξη άρθρου:

Νίκος Βογιατζής