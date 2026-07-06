Ψυχαγωγία στην Αθήνα

Ένας ιδιαίτερα δημοφιλής τρόπος ψυχαγωγίας στην θερινή Αθήνα ήταν το λεγόμενο βαριετέ, το οποίο έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του 20ου αιώνα και είλκυε την καταγωγή του από τους θιάσους της Ευρώπης. Από τα Παριλίσσια θέατρα ως τη Μάντρα του Αττίκ και από την Όαση, στο Άλσος, το Green Park και το Άκρον, παρουσιάζονταν πληθώρα παραστάσεων με χορό, τραγούδι, κοινωνική σάτιρα και ταχυδακτυλουργικά. Τα λαϊκά αυτά θεάματα που περιείχαν ζογκλέρ, ταχυδακτυλουργούς, ηθοποιούς, τραγουδιστές και χορευτές, τα παρουσίαζαν οι λεγόμενοι ”κονφερασιέ”. Σταδιακά, τα βαριετέ και τα λαϊκά αναψυκτήρια παρήκμασαν και εγκαταλείφθηκαν ενώ σήμερα στα κηποθέατρα φιλοξενούνται κυρίως θεατρικές παραστάσεις και σπάνια επιθεωρήσεις.

Το Αρχείο της ΕΡΤ μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, στο καλοκαίρι του 1976 και τα θερινά αναψυκτήρια και κηποθέατρα, μέσα από ένα επεισόδιο της εκπομπής ”Έρευνα”.

ΕΡΕΥΝΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ”Έρευνα” είναι μια δημοσιογραφική εκπομπή με θέματα γύρω από την ελληνική πραγματικότητα, που η προβολή της ξεκίνησε το 1974 και συνέχισε ως το 1981. Το συγκεκριμένο επεισόδιο παρουσιάζει τις καλοκαιρινές παραστάσεις βαριετέ σε ανοικτά θέατρα και κηποθέατρα της Αττικής. Ειδικότερα, η κάμερα της εκπομπής επισκέπτεται το αναψυκτήριο «Ορφεύς» στο Περιστέρι, όπου εμφανίζεται ο ταχυδακτυλουργός «Mister Kessar». Παρακολουθούμε πλάνα από τα ταχυδακτυλουργικά του νούμερα. Γίνεται λόγος για τη λειτουργία των αναψυκτηρίων και των παραστάσεων και προγραμμάτων που πραγματοποιούνταν σε αυτά. Ακόμη, βλέπουμε έναν τραγουδιστή να ερμηνεύει το «Κάτω απ’ το πουκάμισό μου».

Ακολούθως, μεταφερόμαστε στην «Ανεμώνη», όπου εμφανίζονται ο Μήτσος Δελλής, ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος και η Νάντα Χαρίτου, ενώ παρακολουθούμε πλάνα από το πρόγραμμα βαριετέ με επιθεωρησιακό νούμερο και χορευτικό-ακροβατικό νούμερο με ενήλικες και παιδιά.

Στο επόμενο μέρος της εκπομπής επισκεπτόμαστε το κηποθέατρο του Άλσους Αιγάλεω και βλέπουμε απόσπασμα από το πρόγραμμα του μουσικού συγκροτήματος «Meli and Melo», καθώς και άλλα νούμερα του προγράμματος βαριετέ.

Επιπροσθέτως, προβάλλονται πλάνα από το βαριετέ «Ερμής», το αναψυκτήριο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «Κήπος Μουσείου» και το αναψυκτήριο στο Ζάππειο Μέγαρο. Ειδικότερα, παρακολουθούμε απόσπασμα από το πρόγραμμα του αναψυκτηρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, με τον Σώτο Σιδηρόπουλο να ερμηνεύει ελαφρά τραγούδια. Η εκπομπή ολοκληρώνεται με πλάνα από παραστάσεις βαριετέ με ταχυδακτυλουργούς, ζογκλέρ, χορευτές και λαϊκούς τραγουδιστές, καθώς και από το κοινό που χειροκροτεί.

Έτος παραγωγής: 1976

Σκηνοθεσία-παραγωγή: Δημήτρης Ποντίκας

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς

Κωδικός τεκμηρίου: PS003881