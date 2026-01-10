Σαν σήμερα πριν 45 χρόνια (στις 10/1/1981) έκανε πρεμιέρα «Ο κήπος με τ’ αγάλματα» . Πρόκειται για τo πρώτo παιδικό σήριαλ παραγωγής ΕΡΤ αλλά και για την πρώτη έγχρωμη παιδική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης. Βασισμένη στο βιβλίο της Ελένης Σαραντίτη- Παναγιώτου, σε παραγωγή Νίκου Πιλάβιου και σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη, η σειρά ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα παιδικά προγράμματα της δεκαετίας του 1980.

Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ Τ' ΑΓΑΛΜΑΤΑ: ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1

H σειρά που ξετυλίγεται σε έξι επεισόδια παρουσιάζει τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα σε μια παρέα παιδιών από την επαρχία που ανακαλύπτουν, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους, αρχαία αγάλματα που ήταν θαμμένα στην άμμο. Τα παιδιά αναλαμβάνουν προσωρινά την φύλαξή τους, έρχονται σε μια ιδιαίτερη επαφή με αυτά και συνομιλούν μαζί τους καθώς προσωρινά αποθηκεύονται στον κήπο του συμβολαιογραφείου του χωριού. Εν τέλη, η αρχαιολογική υπηρεσία θα αναλάβει τα αγάλματα και τα παιδιά θα αναγκαστούν να τα αποχωριστούν. Μια ιστορία που μπλέκει την παιδικότητα με το ελληνικό καλοκαίρι αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά.

«Ο κήπος με τ’ αγάλματα» γυρίστηκε στο Γραμματικό, τον Μαραθώνα και την παραλία Βαρνάβα. Οι συντελεστές της σειράς είναι μια ομάδα παιδιών αλλά και επαγγελματίες συντελεστές ιδιαίτερα καταξιωμένοι όπως οι Μίμης Φωτόπουλος, Ειρήνη Κουμαριανού, Βασίλης Τσάγκλος, Συράκος Δανάλης, Σταμάτης Σπανουδάκης.

Η σειρά προβλήθηκε και στην Αυστραλία από το "Channel/Network 0-28/SBS" με Αγγλικούς υπότιτλους με τον τίτλο "Garden With Statues".

Σκηνοθεσία και σενάριο: Παντελής Βούλγαρης

Συγγραφέας: Ελενη Σαραντίιτη-Παναγιώτου

Φωτογραφία: Συράκος Δανάλης

Μουσική :Σταμάτης Σπανουδάκης

Μοντάζ: Γιάννης Κριαράκης και Γιώργος Γκοτζογιάννης

Παραγωγός: Νίκος Πιλάβιος

Διεύθυνση παραγωγής:Κατερίνα Κατωτάκη

Παραγωγή: 1981

Σύνταξη άρθρου και τεκμηρίωση υλικού: Νίκος Βογιατζής