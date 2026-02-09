Η 9η Φεβρουαρίου, έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με στόχο ο εορτασμός αυτός να αναδείξει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες και την ανεκτίμητη συμβολή της στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Η συγκεκριμένη ημερομηνία, ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή, Διονυσίου Σολωμού (1857), καθιερώθηκε επίσημα το 2017 και επικυρώθηκε από την UNESCO τον Φεβρουάριο του 2025.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει ένα επεισόδιο της σειράς συνεντεύξεων «Νυχτερινός Επισκέπτης», με τον Άρη Σκιαδόπουλο, στο οποίο φιλοξενείται ο Ακαδημαϊκός Εμμανουήλ Κριαράς, μια σπουδαία προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων, διακεκριμένος φιλόλογος, Καθηγητής της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, και κορυφαίος ερευνητής της ελληνικής γλώσσας. Μια συζήτηση γύρω από την ελληνική γλώσσα, την ιστορική αναδρομή της, την εξέλιξη του γλωσσικού ζητήματος, αλλά και επιμέρους ζητήματα έρευνας και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ

Σ' αυτό το επεισόδιο της σειράς εκπομπών ο Άρης Σκιαδόπουλος συζητά με τον Ακαδημαϊκό Εμανουήλ Κριαρά για την ελληνική γλώσσα, την εξέλιξη του γλωσσικού ζητήματος και το δημοτικισμό. Ο ακαδημαϊκός κάνει μια ιστορική αναδρομή τονίζοντας τις δύο εκδοχές της γλώσσας μας: την αρχαϊστική και αυτή που μιλάει ο λαός. Λόγος γίνεται για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας, βασικός πρωταγωνιστής της οποίας υπήρξε ο Εμμ.Κριαράς, και τονίζεται πως το γλωσσικό πρόβλημα είναι κυρίως κοινωνικό-και μοιραίως-πολιτικό. Ο Εμμ.Κριαράς υπογραμμίζει, δε, τη σημασία της ομιλούμενης γλώσσας, τονίζοντας ότι η γραφή αποτελεί ένα δευτερογενές φαινόμενο και σχολιάζει την ορθογραφία και απλούστευση των λέξεων. Θίγεται, ακόμη, το ζήτημα της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο σχολείο, με αναφορά στη σημασία του ρόλου του δασκάλου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, λόγος γίνεται επίσης για σημαντικές στιγμές της πορείας του, για τις σπουδές και την σταδιοδρομία του, με αφετηρία τα μαθητικά του χρόνια στα Χανιά, και τα φοιτητικά στην Αθήνα. Αναφέρεται στη δικτατορία του Μεταξά, και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από το μεταξικό καθεστώς, αλλά και τον διορισμό του στην Ακαδημία Αθηνών, την συμμετοχή του στην Αντίσταση κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη φυλάκισή του στο Χαϊδάρι. Μιλά για το Βυζάντιο, για την ερευνητική του ενασχόληση με την περίοδο του Μεσαίωνα και τη δημιουργία του περίφημου «Λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας (110-1669)». Τέλος, κάνει αναφορά σε εξέχουσες προσωπικότητες από το χώρο της λογοτεχνίας-τους πρωτεργάτες του γλωσσικού ζητήματος στην Ελλάδα, τον Παλαμά, και άλλους ποιητές, καθώς και κάποιους από τους εκπροσώπους της «Σχολής της Θεσσαλονίκης»- και μνημονεύει αγαπημένους του μαθητές, διακεκριμένους ακαδημαϊκούς. Η συνέντευξη κλείνει με ένα σχόλιο για το μέλλον, την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη σχέση της με την γλώσσα.

Έτος παραγωγής: 1999

Παρουσιαστής:

ΑΡΗΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνοθεσία:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ

Επιμέλεια Παραγωγής:

ΑΛΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΗ