Το 2000, η μη κυβερνητική οργάνωση Women’s World Summit Foundation (WWSF) ξεκίνησε την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών και καθιερώθηκε να γιορτάζεται σαν σήμερα στις 19 Νοεμβρίου.

Υπογραμμίζοντας την σημασία της ημέρας αυτής το Αρχείο της ΕΡΤ σας παρουσιάζει επεισόδιο της εκπομπής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ : ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (2011)

Στο σπίτι του «Χαμόγελου του Παιδιού» στην Αρχαία Κόρινθο, όπου τότε ζούσαν 44 παιδιά, η Έλενα Κατρίτση συναντά ανήλικους που κουβαλούν βαριά τραύματα αλλά και δυνατή θέληση για νέα αρχή. «Δεκάδες χιλιάδες παιδιά κακοποιούνται κάθε χρόνο, πολλές φορές μέσα στο ίδιο τους το σπίτι», σημειώνει η δημοσιογράφος στην αρχή της εκπομπής.

Ξεχωρίζει η μαρτυρία της 25χρονης τότε Ντανιέλας, που από παιδί βίωσε εξαναγκαστική εργασία, ενδοοικογενειακή βία και εγκατάλειψη. Στην Ελλάδα έφτασε στα 15 της και εργαζόταν στα φανάρια πριν ζητήσει βοήθεια από το «Χαμόγελο». Δέκα χρόνια μετά, μιλά για τη ζωή της στη δομή, την εκπαίδευση που απέκτησε και τη δύναμη που τη βοήθησε «να φτάσει μέχρι εδώ».

Η ψυχολόγος Ανδριάνα Σπανού περιγράφει τις μορφές κακοποίησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τη σύνθετη σχέση τους με τους γονείς- κακοποιητές. Την ίδια στιγμή, προβάλλεται το μήνυμα: «Η εγκληματικότητα των παιδιών γεννιέται από την αδιαφορία των μεγάλων. Ενδιαφερθείτε!».

Η εκπομπή αναδεικνύει και τα συστημικά κενά: έλλειψη επίσημων στοιχείων, ελλείψεις σε δομές και προσωπικό, παιδιά που αναγκάζονται να επιστρέψουν σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Μόσχος από τον Συνήγορο του Παιδιού, ανήλικοι με ψυχικά νοσήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς συχνά δεν γίνονται δεκτοί σε καμία δομή.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου» Κώστας Γιαννόπουλος και ειδικοί τονίζουν την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών παιδικής προστασίας. Σήμερα, δέκα σπίτια του οργανισμού φιλοξενούν συνολικά 267 παιδιά — μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ζωή που ζητά ασφάλεια και φροντίδα.

Σκηνοθεσία: Τάκης Μιχαήλ

Αρχισυνταξία- παρουσίαηση: Έλενα Κατρίτση

Επιμέλεια εκπομπής: Μαρία Θανοπούλου

Τεκμηρίωση εκπομπής & συγγραφή άρθρου: Νίκος Βογιατζής