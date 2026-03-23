Η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Μαρτίου ως ανάμνηση της έναρξης ισχύος της Σύμβασης για την ίδρυση Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού στις 23 Μαρτίου 1950. Στόχος της συγκεκριμένης Παγκόσμιας Ημέρας είναι να παρουσιάσει την ουσιαστική συμβολή των Εθνικών Μετεωρολογικών και Υδρολογικών Υπηρεσιών στην ασφάλεια και την ευημερία της κοινωνίας μέσω της έγκυρης και έγκαιρης πρόγνωσης των καιρικών φαινομένων.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ ιστορικά δελτία καιρού από το 1980 ως το 1990:

Στο παρόν αφιέρωμα, τα δελτία καιρού παρουσιάζουν οι μετεωρολόγοι Πάνος Γιαννακόπουλος (ΥΕΝΕΔ, 1981), Παύλος Κότσης (ΕΡΤ2, 1983) και Νίκος Καντερές (ΕΡΤ2, 1986), συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της ενημέρωσης γύρω από τα καιρικά φαινόμενα στην δημόσια τηλεόραση. Παράλληλα, το δελτίο καιρού για αγρότες παρουσιάζει η Ευριδίκη Καραμανή (ΕΡΤ1, 1990), καλύπτοντας πιο εξειδικευμένες ανάγκες ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Καραμανή υπήρξε η πρώτη γυναίκα εκφωνήτρια (1985) καιρού-μετεωρολόγος της ελληνικής τηλεόρασης, γεγονός που συνιστά σημαντική τομή όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο της τηλεοπτικής μετεωρολογίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, αν τα κοιτάξουμε με τα μάτια της εποχής μας, οι μέθοδοι οπτικοποίησης της πληροφορίας και πλοήγησης στον χάρτη: τα πρωτόλεια γραφικά, οι χειρόγραφες ενδείξεις με μαρκαδόρο και το «pointer» της εποχής.

Τεκμηρίωση: Νίκος Βογιατζής