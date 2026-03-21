Σήμερα, 21η Μαρτίου, ημέρα της εαρινής ισημερίας, που σηματοδοτεί την έναρξη της άνοιξης, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Η συγκεκριμένη ημέρα επιλέχθηκε από την Εκπαιδευτική Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών το 1999 «με στόχο να υποστηρίξει τη γλωσσική πολυμορφία μέσω της ποιητικής έκφρασης και να αυξήσει την ευκαιρία να ακουστούν οι γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση». Στη χώρα μας ο εορτασμός καθιερώθηκε ένα χρόνο πριν, το 1998, ύστερα από πρωτοβουλία της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, με εμπνευστή τον ποιητή και παραγωγό εκπομπών λόγου του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΑ Μιχάλη Μήτρα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει αποσπάσματα από τη σειρά πολιτιστικού περιεχομένου με τίτλο «Εκόμισα εις την τέχνη» του Γιάννη Σμαραγδή, παραγωγής 1997.

ΕΚΟΜΙΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Η εκπομπή «Εκόμισα εις την τέχνη» φιλοξενεί προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, του πολιτισμού, της επιστήμης και της πολιτικής οι οποίες διαβάζουν κείμενα της ελληνικής γραμματείας.

Στο συγκεκριμένο βίντεο επιχειρείται μια αναδρομή σε στιγμές της ελληνικής ποίησης, από την αρχαία τραγωδία και την κρητική λογοτεχνία έως και την ποίηση του19ου και του 20ού αιώνα. Ειδικότερα, η ηθοποιός Αντιγόνη Βαλάκου διαβάζει ένα απόσπασμα από την τραγωδία «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, σε μετάφραση Κ. Χ. Μύρη. Ακολουθεί ο Γιώργος Χειμωνάς με ένα απόσπασμα από τις «Βάκχες» του Ευριπίδη, σε μετάφραση του ίδιου. Σειρά έχει η κρητική λογοτεχνία με δύο από τα σημαντικότερα και πιο αντιπροσωπευτικά της έργα: την «Ερωφίλη» του Χορτάτση, απόσπασμα από την οποία διαβάζει ο Νίκος Κούνδουρος, και τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου, από όπου απαγγέλλει ένα απόσπασμα η Αλέκα Παΐζη. Η αναδρομή συνεχίζεται στην ποίηση του 19ου αιώνα, με τη Μάγια Λυμπεροπούλου να διαβάζει ένα απόσπασμα από το έργο του Διονύσιου Σολωμού «Η γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, η Κική Δημουλά μάς φέρνει στον 20ό αιώνα απαγγέλλοντας ένα ποίημα του Άθου Δημουλά.

Έτος παραγωγής: 1997

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς