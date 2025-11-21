Σήμερα, 21 Νοεμβρίου, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης και το Αρχείο της ΕΡΤ σας προσφέρει ένα μοναδικό δώρο: το πρώτο επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού ''Ζωντανό Σταυρόλεξο'' με την Ξένια Καλογεροπούλου, παραγωγής 1983.

ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Το ''Ζωντανό Σταυρόλεξο'' είναι ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων που αναπαριστά ένα σταυρόλεξο, με παρουσιάστρια την Ξένια Καλογεροπούλου. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι το πρώτο της εκπομπής και σε αυτό συνεργάζονται: στο τραγούδι η Βίκυ Μοσχολιού, στην απαγγελία η Δέσπω Διαμαντίδου, στον χορό ο Ορέστης και στη μιμική ο Βασίλης Λάγκος.

Αρχικά, η Ξένια Καλογεροπούλου καλησπερίζει τους τηλεθεατές και εξηγεί τους κανόνες του τηλεπαιχνιδιού. Πρόκειται για ένα παιχνίδι με δύο διαγωνιζόμενους, οι οποίοι απαντούν σε ερωτήσεις με στόχο να συμπληρώσουν ένα σταυρόλεξο. Η Μαρία Δημοπούλου βοηθά τους παίκτες όταν χρειάζεται να εξειδικευτεί μια απάντηση.

Η Ξένια Καλογεροπούλου θέτει τις δύο πρώτες ερωτήσεις στις θέσεις «ένα οριζόντια» και «ένα κάθετα». Προβάλλονται σύντομα βίντεο προς βοήθεια των παικτών και οι δύο παίκτες έχουν στη διάθεσή τους δεκαπέντε δευτερόλεπτα για να βρουν την απάντηση στις ερωτήσεις της και να γράψουν τη λέξη στο σταυρόλεξο. Έπειτα, οι παίκτες επιλέγουν τις θέσεις των ερωτήσεων στο σταυρόλεξο (οριζόντια ή κάθετα) που θέλουν να απαντήσουν.

Στο διαγωνιστικό μέρος παρεμβάλλονται ένα χορευτικό από τον χορευτή Ορέστη, μια μίμηση από τον Βασίλη Λάγκο, καθώς και η ανάγνωση ενός ποιήματος του Κωνσταντίνου Καβάφη από τη Δέσπω Διαμαντίδου, τον τίτλο του οποίου καλούνται να βρουν οι διαγωνιζόμενοι. Επιπλέον, η Βίκυ Μοσχολιού ερμηνεύει ένα τραγούδι, ώστε οι διαγωνιζόμενοι να βρουν το μικρό όνομα της στιχουργού.

Το παιχνίδι ολοκληρώνεται με την ανάδειξη του νικητή, ο οποίος έχει την επιλογή είτε να κερδίσει ένα δώρο αντίστοιχης αξίας με τις λέξεις που βρήκε (23 λέξεις, άρα 23.000 δραχμές), είτε να συνεχίσει να διαγωνίζεται.

Έτος παραγωγής: 1983

Ημερομηνία πρώτης προβολής επεισοδίου: 6 Μαρτίου 1983

Σκηνοθεσία: Μεγακλής Βιντιάδης

Παρουσίαση: Ξένια Καλογεροπούλου

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς