Η Παγκόσμια Ημέρα της Γλώσσας Ρομά, που τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Νοεμβρίου, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδειχθεί ο πλούτος και η ιστορία της Ρομανί, μιας γλώσσας που ενώνει τις κοινότητες των Ρομά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από το 2018, δεκαέξι κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν αναγνωρίσει επισήμως τη Ρομανί ως μειονοτική γλώσσα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το τελευταίο επεισόδιο από την τετραλογία του Λευτέρη Χαρωνίτη

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ;

Το τέταρτο επεισόδιο της σειράς εξετάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Τσιγγάνων αναφορικά με την πρόσβαση των παιδιών τους στην εκπαίδευση, την ανάγκη δρομολόγησης προγραμμάτων που θα διευκολύνουν την είσοδο των παιδιών στα σχολείο, την επανένταξη παιδιών που εγκατέλειψαν το σχολείο και την υποστήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μαθησιακές ή άλλου τύπου.

Η εκπομπή παρουσιάζει τις προσπάθειες Τσιγγάνων μαθητών του δημοτικού σχολείου, της ποδοσφαιρικής ομάδας «Αετός» και της θεατρικής ομάδας Νέων Τσιγγάνων Σοφάδων. Ο Βαγγέλης Μαρσέλος εξηγεί τις ρίζες και την ιδιαιτερότητα της γλώσσας των Τσιγγάνων, ο καθηγητής παιδαγωγικής Γιώργος Τσιάκαλος καταρρίπτει το στερεότυπο των Τσιγγάνων που αρνούνται ή αδιαφορούν για τα γράμματα, είτε ως παιδιά, είτε ως γονείς και ο δημοσιογράφος Σταύρος Θεοδωράκης διαβάζει ένα κείμενο για το ρατσισμό εις βάρος των Τσιγγάνων στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στα ελληνικά ΜΜΕ.

Η υπεύθυνη προγραμμάτων για τους Τσιγγάνους της Γενικής γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης, Μαρία Βασιλειάδου, μιλάει για τις προσπάθειες που γίνονται ενώ προβάλλονται πλάνα από εκδηλώσεις του Πανελλήνιου Μορφωτικού Συλλόγου Αθίγγανων Ελλάδας, ο πρόεδρος του οποίου, Αχιλλέας Δημητρίου, μιλάει για τη δράση του συλλόγου και τα προβλήματα εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των Ρομά.

Ο δήμαρχος Μενεμένης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Γαβριηλίδης, παρουσιάζει την προσπάθεια κοινής δράσης του δήμου με τις τοπικές κοινότητες των Τσιγγάνων προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη και επανένταξη των παιδιών στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης της περιοχής.

Σενάριο – σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρωνίτης

Τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

Σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής