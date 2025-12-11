Παγκόσμια Ημέρα Βουνών

Η 11η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το 2003 από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα των Βουνών για να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο που παίζει το βουνό στη ζωή των ανθρώπων και να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα την ευθύνη που έχει για τη διατήρησή του. Η φετινή θεματική «Οι παγετώνες έχουν σημασία για το νερό, τα τρόφιμα και τα μέσα διαβίωσης» υπενθυμίζει ότι η προστασία των βουνών αφορά όλους μας και σχετίζεται άμεσα με τη σημασία του νερού στη ζωή μας, καθώς το νερό τροφοδοτεί ποτάμια, υποστηρίζει τη γεωργία, καλύπτει τις ανάγκες μας σε πόσιμο νερό και διατηρεί την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ επεισόδιο της σειράς οικολογικού ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ 3, BOYNA THΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με τίτλο ΦΑΛΑΚΡΟ ΟΡΟΣ

Η αφηγήτρια Μαρία Κουφοπούλου ξεκινά παρουσιάζοντας την ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα της Μακεδονίας, εστιάζοντας στο Φαλακρό όρος. Περιγράφει τα φυσικά όρια, τις διαστάσεις και τα πετρώματά του, καθώς και την ορογενετική του ιστορία, τις γεωλογικές μεταμορφώσεις και τον σχηματισμό των λεκανοπεδίων, όπως της Δράμας.

Η αφήγηση στρέφεται στους πρώτους κατοίκους και τα φύλα της περιοχής, με αναφορές σε Θράκες, Μακεδόνες και Ηδωνούς, και σε ιστορικά αποσπάσματα του Ηροδότου. Παρουσιάζονται τα τρία τμήματα του ορεινού συγκροτήματος με τις κορυφές τους και το χωριό Πύργοι Δράμας, η μορφολογία του εδάφους και τα παραδοσιακά υδραγωγεία.

Στη συνέχεια, περιγράφονται κορυφές, χαράδρες, ρέματα και πηγές, αλλά και ένα ορειβατικό μονοπάτι που οδηγεί στο υψηλότερο σημείο του Φαλακρού. Αναδεικνύεται η χιονότρυπα, ένα από τα βαθύτερα παγοσπήλαια της Ελλάδας. Παρουσιάζονται έργα γεφυρών και φραγμάτων στον Νέστο, με αναφορά στους κινδύνους για την πανίδα.

Το επεισόδιο τονίζει το παράδοξο του ονόματος «Φαλακρό», ενώ προβάλλει σπάνια φυτά και δέντρα της περιοχής, όπως βελανιδιές, καστανιές, σημύδες και ελατιάδες. Ολοκληρώνεται με εικόνες ορειβατών, κατασκηνωτών και του σπηλαίου πηγών Αγγίτη (Μααρά), αλλά και με έναν προβληματισμό για την υπερβολική εξορυκτική δραστηριότητα: «Με ποιο δικαίωμα αλλάζουμε έτσι αλόγιστα τη μορφολογία του εδάφους;»

Καθ’ όλη τη διάρκεια, εντυπωσιακά πλάνα αποκαλύπτουν τη ζωή της χλωρίδας και της πανίδας του Φαλακρού: άγρια ζώα, σαλιγκάρια, άλογα, έντομα, κορυφές, χαράδρες και γκρεμούς, δέντρα και άγρια λουλούδια.

Σκηνοθεσία: Στέργιος Μήττας

Κείμενα: Βασίλης Τσιακμάκης

Φωτογραφία: Δημήτρης Μηνάς

Τεκμηρίωση εκπομπής και συγγραφή άρθρου: Νίκος Βογιατζής