Πασχαλινό γλέντι στα Μέγαρα!

Κυριακή του Πάσχα σήμερα και το Αρχείο της ΕΡΤ μας ταξιδεύει στα Μέγαρα, τον Μωριά, τη Ρούμελη, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το Αιγαίο και τη Μικρά Ασία και όλη την Ελλάδα για ένα πασχαλινό γλέντι, μέσα από το εορταστικό επεισόδιο της σειράς ''Το αλάτι της Γης'' παραγωγής 2012.

ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ

Αρχικά, ακούμε τα «Ρουσάλια», τα πασχαλινά κάλαντα από τα Μέγαρα της Αττικής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους πασχαλινούς χορούς και στο έθιμο της «τράτας» στα Μέγαρα και τη Σαλαμίνα, με τις γυναίκες να τραγουδούν και να χορεύουν με τις εντυπωσιακές γιορτινές φορεσιές τους. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Δημήτρης Κώτσικας, με την κομπανία του, και ο δεξιοτέχνης του βιολιού Νίκος Οικονομίδης, με την τραγουδίστρια Κυριακή Σπανού και τους μουσικούς τους συνεργάτες, παρουσιάζουν παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Συμμετέχουν οι τραγουδιστές Βασίλης Κολοβός, Ηλίας Γάκος, Δημήτρης Ηλίας και Κατερίνα Ρήγα. Χορεύουν και τραγουδούν μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Σαλαμίνας, με δάσκαλο τον Γλαύκο Χαρμαντά και την επιμέλεια της Νάνσυς Χαρμαντά και του Γιώργου Κώτσου, καθώς και μέλη του «Λαογραφικού Συγκροτήματος Μεγάρων», με την επιμέλεια του Τζίμη Ηλία.

Ειδικότερα, ακούγονται τα εξής τραγούδια από τα Μέγαρα: «Ρουσάλια», «Λαμπρή καμάρα» και «Είσαι άγγελος ωραίος», ενώ από την ίδια περιοχή παρουσιάζεται και ένας καρσιλαμάς. Ακόμη, τα μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Σαλαμίνας χορεύουν και τραγουδούν τον χορό της τράτας «Σήμερα Χριστός Ανέστη», καθώς και τα «Νε να νε» και «Σπυρί πιπέρι έσπερνα» από τη Σαλαμίνα. Γίνεται επίσης λόγος για την παραδοσιακή φορεσιά των γυναικών της Σαλαμίνας. Ακούμε το καλαματιανό «Σήμερα Χριστός Ανέστη».

Επιπλέον, στο δεύτερο μέρος, η εκπομπή μας ταξιδεύει μουσικά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Οι τραγουδιστές Βασίλης Κολοβός και Ηλίας Γάκος λαμβάνουν θέση στο πάλκο μαζί με τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Δημήτρη Κώτσικα και την κομπανία του, η οποία αποτελείται από τους μουσικούς: Κώστα Καλαϊτζάκη (λαούτο), Λευτέρη Φραγκιουδάκη (λαούτο), Θανάση Κώτσικα (κρουστά), Γιώργο Κώτσικα (βιολί). Ακούμε τα εξής παραδοσιακά τραγούδια: «Παπαλάμπραινα» (τσάμικος), «Όλες οι παπαρούνες» (συρτός), «Ο ήλιος βασιλεύει» (συρτός), «Δέντρο είχα στην αυλή μου» (συρτός), «Τα Λαμπροκύριακα» (τσάμικος), «Ήλιος» (τσάμικος), «Κυρά δασκάλα» (καλαματιανός), «Πύργος γυάλινος» (καλαματιανός), «Να χαμηλώναν τα βουνά» (καλαματιανός), «Ο κάμπος επρασίνισε» (τσάμικος).

Στο τρίτο μέρος της εκπομπής μεταφερόμαστε μουσικά στην Ήπειρο. Παρουσιάζονται τα εξής παραδοσιακά τραγούδια: «Σήμερα Γιώργη μ’ Πασχαλιά» (καγκελάρης), «Το πράσινο μαντήλι» (μπεράτι). Το γλέντι συνεχίζεται με τραγούδια από όλη την Ελλάδα: «Μήλο μου κόκκινο» (Μακεδονία – συρτός), «Μαρία» (Μακεδονία – συρτός), «Μαρία πάει για πασχαλιές» (Θράκη – ζωναράδικος), «Λιανοχορταρούδια» (Θράκη – ζωναράδικος).

Τη θέση τους στο πάλκο παίρνουν ο βιολιστής Νίκος Οικονομίδης, η τραγουδίστρια Κυριακή Σπανού, ο Παναγιώτης Βέργος (σαντούρι) και ο Αργύρης Ψαθάς (λαούτο), οι οποίοι μας μεταφέρουν μουσικά στις Κυκλάδες. Ο Νίκος Οικονομίδης περιγράφει έθιμα του Πάσχα από τη Σχοινούσα και άλλα νησιά. Σε αυτή την ενότητα ακούμε τα εξής τραγούδια: «Ήρθε η Λαμπρή» (συρτός), ένα πολίτικο χασάπικο, «Ώπα-Ώπα» (σύνθεση Νίκου Οικονομίδη), «Το γλέντι» (σύνθεση Νίκου Οικονομίδη), «Χαίρομαι να σε θωρώ» (σύνθεση Νίκου Οικονομίδη). Επιπλέον παρουσιάζονται οι χοροί: φούρλες Κύθνου και μπάλος Κυκλάδων.

Το επεισόδιο κλείνει με τα τραγούδια: «Έχει γεια πάντα γεια» (Κωνσταντινούπολη – χασαποσέρβικος) και «Μαζεμένος» (Λέσβος – χασαποσέρβικος).

Έτος παραγωγής: 2012

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 15/04/2012

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαράκης

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς