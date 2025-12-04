Ο αρχιτέκτονας Πάτροκλος Καραντινός (Κωνσταντινούπολη, 10 Απριλίου 1903 – Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 1976) υπήρξε ο πρωτεργάτης του μοντερνισμού στην ελληνική αρχιτεκτονική, ένας από τους αντιπροσωπευτικότερους Έλληνες αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. Στον μεσοπόλεμο συνέβαλλε αποφασιστικά στη μελέτη, στο σχεδιασμό και στην ανέγερση των νέων σχολικών κτιρίων του προγράμματος Παπανδρέου (1930–38), σχεδίασε το Μουσείο Ηρακλείου (1933) και μεταπολεμικά εργάστηκε κυρίως στη Θεσσαλονίκη, όπου σχεδιάζει πολλά από τα κτήρια των πανεπιστημιακών σχολών της πόλης, το αρχαιολογικό μουσείο και το αστεροσκοπείο, ενώ εκλέγεται καθηγητής το 1959. Το 1966 το καθεστώς των συνταγματαρχών του στερεί την θέση του στο πανεπιστήμιο. Ο Καραντινός και η αρχιτεκτονική του πρόταση αναγνωρίστηκαν διεθνώς κυρίως μέσα από τα έργα του για τη σχολική αρχιτεκτονική, ενώ η σύγχρονη αρχιτεκτονική στην Ελλάδα του οφείλει πάρα πολλά. Το Αρχείο της ΕΡΤ για την επέτειο από το θάνατό του στις 4 Δεκεμβρίου 1976 προτείνει την εκπομπή:

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ: ECCE HOMO MODERNO

H εκπομπή παρουσιάζει το πορτρέτο του Πάτροκλου Καραντινού (1903 – 1976), σημαντικού εκπροσώπου του μοντερνισμού στην ελληνική αρχιτεκτονική, με διεθνή απήχηση και έντονη παρουσία στη δημόσια Αρχιτεκτονική αλλά και από τους πρωτεργάτες του προγράμματος των σχολικών κτηρίων της δεκαετίας του ΄30, περίοδος που χαρακτηρίστηκε «Άνοιξη της ελληνικής αρχιτεκτονικής».

Στην κατανόηση του έργου, αλλά και της πολύπλευρης προσωπικότητας του Πάτροκλου Καραντινού συμβάλλουν η αφήγηση του Νικολάου Καραντινού και η συζήτηση του καθηγητή Γιώργου Τζιρτζιλάκη με τον Ανδρέα Γιακουμακάτο (ιστορικό της Αρχιτεκτονικής και μελετητή του Καραντινού), την Ξανθίππη Χοϊπέλ (συνεργάτη του κατά την περίοδο της διδασκαλίας του στη Θεσσαλονίκη) και τον Δημήτρη Γραμμένο (διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης). Τέλος, ο Σταύρος Αυγουλούπης (καθηγητής της Αστρονομίας) αναφέρεται στο Αστεροσκοπείο του Α.Π.Θ. ως κόσμημα του Πανεπιστημίου.

Η γενναιόδωρη συμβολή της Μαίρης και της Εύας Καραντινού (υπεύθυνες για το Αρχείο Καραντινού), αποτέλεσε βασική προϋπόθεση για την προσέγγιση του εκτεταμένου και δημιουργικού έργου του αρχιτέκτονα.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται πλάνα από τα κτήρια που σχεδίασε ο Καραντινός καθώς και πολλά σχέδια, μακέτες, αλλά και φωτογραφίες από το έργο του.

Σκηνοθεσία: Έφη Ξηρού

Επιστημονικός σύμβουλος: Γιώργος Τζιρτζιλάκης

Έτος παραγωγής; 2005

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

