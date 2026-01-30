Πρεμιέρα της σειράς ”Αρχαία Σκουριά”

Η σειρά μυθοπλασίας ''Αρχαία Σκουριά'' έκανε πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ-2, σαν σήμερα, στις 30 Ιανουαρίου 1983. Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της σημαντικής συγγραφέως Μάρως Δούκα, η ''Αρχαία Σκουριά'' αποτελεί μια τοιχογραφία των κοινωνικών και ιστορικών εξελίξεων στα χρόνια της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών και τη Μεταπολίτευση. Τη σκηνοθεσία της σειράς, που ολοκληρώθηκε σε 13 επεισόδια, υπογράφει ο Κώστας Αριστόπουλος, τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει η Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη και πρωταγωνιστούν πολλοί σημαντικοί ηθοποιοί: Αλεξάνδρα Λαδικού, Νικήτας Τσακίρογλου, Κατερίνα Μαραγακού, Καίτη Πάνου, Ειρήνη Κουμαριανού, Ειρήνη Ιγγλέση, Σταύρος Τορνές, Μυρτώ Παράσχη, Μιχάλης Γούναρης, Νατάσα Τσακαρισιάνου, Θάνος Καληώρας, Κώστας Τσιάνος, Ντενίζ Μπαλτσαβιά, κ.ά.

Το Αρχείο της ΕΡΤ ψηφιοποίησε την ''Αρχαία Σκουριά'' από το πρωτότυπο φιλμ των 16 m.m. και παρουσιάζει το πρώτο επεισόδιο σε νεά, ψηφιακά αποκατεστημένη έκδοση.

ΑΡΧΑΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η κοινωνική-δραματική σειρά ''Αρχαία Σκουριά'' ακολουθεί την ιστορία της Μυρσίνης (Κατερίνα Μαραγκού), μιας ευαίσθητης και έξυπνης νέας που ενηλικιώνεται την εποχή της δικτατορίας (1967-1974) και γνωρίζει τον κόσμο, κυρίως μέσα από την ερωτική της σχέση με τον Παύλο, πρώην στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη, που τη μυεί στο φοιτητικό κίνημα και στις αξίες του αντιδικτατορικού αγώνα.

Στο πρώτο επεισόδιο παρακολουθούμε τη γνωριμία της Μυρσίνης με τον Παύλο που αρχίζει να της δίνει μια γεύση ενηλικίωσης και πολιτικής συνειδητοποίησης. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε την οικογένεια της Μυρσίνης στο πατρικό σπίτι. Ο Τέλης, ο πατέρας της κοπέλας, συγκρούεται με τη Ναταλία, τη μητέρα της, εξαιτίας της φιλενάδας του της Ξένιας, ενώ η Λουκία, παιδική φίλη της Ναταλίας, τον αποφεύγει για όλα αυτά που συμβαίνουν.

Έτος παραγωγής: 1983

Ημερομηνία πρώτης προβολής επεισοδίου: 30/1/1983

Σκηνοθεσία: Κώστας Αριστόπουλος

Σενάριο: Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αλεξάνδρα Λαδικού, Νικήτας Τσακίρογλου, Κατερίνα Μαραγκού, Καίτη Πάνου, Ειρήνη Κουμαριανού, Ειρήνη Ιγγλέση, Σταύρος Τορνές, Μυρτώ Παράσχη, Μιχάλης Γούναρης, Νατάσα Τσακαρισιάνου, Θάνος Καληώρας, Κώστας Τσιάνος, Ντενίζ Μπαλτσαβιά, κ.ά.

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς