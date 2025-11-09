Πενήντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Γάλλου στρατιωτικού και πολιτικού Σαρλ Ντε Γκωλ (Charles de Gaulle). Eπικεφαλής των γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αρχηγός της προσωρινής κυβέρνησης αμέσως μετά το τέλος του Πολέμου και αργότερα Πρόεδρος της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας από το 1959, υπήρξε μια από τις ηγετικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Θεωρείται ο άνθρωπος που πέτυχε να ανασυγκροτήσει τη Γαλλία μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και εκείνος που θεμελίωσε την Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία. Διετέλεσε Πρόεδρος της Γαλλίας το διάστημα 1958-1969. Έφυγε από τη ζωή στις 9 Νοεμβρίου 1970.

Με την αφορμή της συμπλήρωσης 55 ετών από τον θάνατο του Στρατηγού Σαρλ Ντε Γκωλ, σαν σήμερα, δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ την κινηματογραφική ταινία επικαίρων του Μαΐου 1963 στην οποία έχει καταγραφεί η ιστορική επίσημη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο θρυλικός Στρατάρχης της Γαλλίας φτάνει στις 12 το μεσημέρι της 16ης Μάϊου στην Αθήνα με κάθε επισημότητα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, τον υπουργό Εξωτερικών και ακολουθίας στελεχών της Προεδρίας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως γράφουν οι εφημερίδες της περιόδου, το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος συνοδεύουν στα όρια του ελληνικού εναέριου χώρου αεροσκάφη της βασιλικής αεροπορίας μέχρι την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Μετά την επίσημη υποδοχή στο αεροδρόμιο από τους βασιλείς, τον Πρωθυπουργό και Υπουργούς της Κυβέρνησης και την απόδοση των κεκανονισμένων τιμών, η πομπή κατευθύνεται στην Αθήνα, στην είσοδο της πόλης, στους στύλους του Ολυμπίου Διός, τον Γάλλο Πρόεδρο υποδέχεται ο δήμαρχος Αθηναίων. Ο Στρατηγός Ντε Γκωλ και κατά τη διάρκεια της τετραήμερης παραμονής του στην Ελλάδα, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, λαμβάνει θερμότατης υποδοχής. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει πλήθος εθιμοτυπικών συναντήσεων, επίσημων γευμάτων, δεξιώσεων, επισκέψεων, με κεντρικό και μείζονος σημασίας γεγονός την βαρυσήμαντη ομιλία του Γάλλου Προέδρου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 17 Μαΐου-στέλνοντας μηνύματα ελληνογαλλικής φιλίας και ευρωπαϊκής προοπτικής. Η επίσημη επίσκεψη αυτή αποτελεί μια σημαντική στιγμή στις ελληνογαλλικές σχέσεις έχει μείνει ιστορική.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΑΪΟΥ 1963

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Στρατηγού Σαρλ ντε Γκωλ στην Ελλάδα

Ο κινηματογραφικός φακός των επικαίρων καταγράφει αναλυτικά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Στρατηγού Σαρλ ντε Γκωλ στην Ελλάδα, από την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού (16/5/1963) έως και την αναχώρησή του από την Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου.

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Στρατηγός Σαρλ ντε Γκωλ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Υβόν ντε Γκωλ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, αποβιβάζεται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου τον υποδέχονται ο Βασιλιάς Παύλος, η Βασίλισσα Φρειδερίκη, ο Διάδοχος Κωνσταντίνος, η Πριγκίπισσα Ειρήνη, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης Στυλιανός Κούνδουρος, ο Υφυπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως Αχιλλέας Γεροκωστόπουλος και άλλοι επίσημοι, ενώ στρατιωτικά αγήματα αποδίδουν τιμές. Στη συνέχεια, ο Στρατηγός Ντε Γκωλ και ο Βασιλιάς Παύλος επιβιβάζονται σε ανοιχτό αυτοκίνητο και αναχωρούν οδικώς από το αεροδρόμιο με προορισμό το κέντρο της Αθήνας. Κατά μήκος της διαδρομής ο Στρατηγός Ντε Γκωλ επευφημείται ζωηρά από το συγκεντρωμένο πλήθος. Στο ύψος της Πύλης του Αδριανού, ο Δήμαρχος Αθηναίων καλωσορίζει τον Στρατηγό Ντε Γκωλ, ο οποίος ανταποδίδει τις φιλοφρονήσεις. Ακολούθως, το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Βασιλιά Παύλο και τον Στρατηγό Ντε Γκωλ εισέρχεται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος επευφημεί ζωηρά τον Γάλλο Πρόεδρο. Το αυτοκίνητο με τον Βασιλιά Παύλο και τον Στρατηγό Ντε Γκωλ ακολουθεί εκείνο στο οποίο επιβαίνουν η Βασίλισσα Φρειδερίκη και η Υβόν ντε Γκωλ (16/5/1963). Ακολουθούν πλάνα από την τελετή κατάθεσης στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στις 17 Μαΐου 1963, και στη συνέχεια της τελετής επίδοσης του χρυσού μεταλλίου της πόλης της Αθήνας στον Στρατηγό Ντε Γκωλ από τον Α. Τσουκαλά, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου έχει καταλύσει ο Γάλλος Πρόεδρος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 16/5/1963.



Στη συνέχεια, η ταινία επικαίρων παρουσιάζει την ομιλία του Γάλλου Προέδρου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στις 17/5/1963. Ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Ροδόπουλος προσφωνεί τον Στρατηγό Ντε Γκωλ, ο οποίος στη συνέχεια απευθύνεται στην εθνική αντιπροσωπεία στη γαλλική γλώσσα. Ο Γάλλος Πρόεδρος καταχειροκροτείται και πριν κατέβει από το βήμα, αναφωνεί στα ελληνικά «Λύεται η συνεδρίασις»! Στα θεωρεία της αίθουσας της ολομέλειας της Βουλής διακρίνονται μεταξύ άλλων η Υβόν ντε Γκωλ και η σύζυγος του Πρωθυπουργού Αμαλία Καραμανλή.



Ακολουθούν οι επισκέψεις του Στρατηγού Ντε Γκωλ στην Ακρόπολη των Αθηνών, το λόφο της Πνύκας και στη συνέχεια στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο (17/5/1963). Κατά την επιστροφή του από το Σούνιο στην Αθήνα, ο Στρατηγός Ντε Γκωλ, συνοδευόμενος από τον Κ. Καραμανλή, διέρχεται από χωριά των Μεσογείων Αττικής, όπου οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι του επιφυλάσσουν ενθουσιώδη υποδοχή. Επόμενο θέμα της ταινίας επικαίρων, η δεξίωση στα Ανάκτορα προς τιμήν του Στρατηγού Ντε Γκωλ ( η οποία έλαβε χώρα στις 16/5/1963), με πλάνα από την είσοδο του Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή και της συζύγου του, του Αρχηγού του Κόμματος των Προοδευτικών Σπύρου Μαρκεζίνη και της συζύγου του, και στη συνέχεια του Στρατηγού Ντε Γκωλ, συνοδευόμενου από τη Βασίλισσα Φρειδερίκη, και του Βασιλέα Παύλου με την Υβόν ντε Γκωλ, και του Διαδόχου Κωνσταντίνου με την Πριγκίπισσα Ειρήνη.



Ακολουθεί η δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν του Γάλλου Προέδρου το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στο Ζάππειο Μέγαρο (18/5/1963). Μεταξύ των παρισταμένων στη δεξίωση διακρίνονται ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Χ. Πανάγος, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο Υπουργός Συντονισμού Παναγής Παπαληγούρας, ο Α. Γεροκωστόπουλος, ο Κ. Ροδόπουλος, ο Υπουργός Βιομηχανίας Λεωνίδας Μπουρνιάς, ο Υπουργός Συγκοινωνιών Δημήτριος Βρανόπουλος, ο Υφυπουργός Εμπορίου Αθανάσιος Ταλιαδούρος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρυσόστομος Β΄. Ο Π. Παπαληγούρας προσφωνεί τον Στρατηγό Ντε Γκωλ. Τα επόμενα πλάνα που παρουσιάζονται προέρχονται από το επίσημο γεύμα που παραθέτει προς τιμήν του Στρατηγού Ντε Γκωλ ο Κ. Καραμανλής στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, στις 18/5/1963, και ακολούθως προβάλλεται η δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των Βασιλέων της Ελλάδας και της ελληνικής Κυβέρνησης ο Στρατηγός Ντε Γκωλ στη γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, την ίδια ημέρα.



Στα επόμενα πλάνα της ταινίας επικαίρων, καταγράφεται η μονοήμερη επίσκεψη του Στρατηγού ντε Γκωλ στη Θεσσαλονίκη (19 Μαΐου): η άφιξη στο αεροδρόμιο της Μίκρας, η επίσκεψη του Στρατηγού Ντε Γκωλ στον γαλλικό τομέα του συμμαχικού κοιμητηρίου Ζέιτενλικ, και ακολούθως η μετάβασή του υπό τις επευφημίες του πλήθους στο αεροδρόμιο Σέδες, όπου θα λάβει χώρα μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Η ταινία κλείνει με σύντομα πλάνα από την παρέλαση, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Διαδόχου Κωνσταντίνου και άλλων επισήμων.