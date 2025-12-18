Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο της Τασσώς Καββαδία, της αξέχαστης ηθοποιού που ταυτίστηκε με τον ρόλο της «κακιάς» στον ελληνικό κινηματογράφο. Γεννημένη το 1921 στην Πάτρα, η Τασσώ Καββαδία σπούδασε πιάνο στην Αθήνα, ζωγραφική και διακόσμηση στο Παρίσι, σκηνογραφία και ενδυματολογία κοντά στο Γιάννη Τσαρούχη και υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης κοντά στον Κάρολο Κουν. Με πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Κυριακάτικο Ξύπνημα» (1954), μαζί με την Έλλη Λαμπέτη, τον Δημήτρη Χορν και τον Γιώργο Παππά, διέγραψε μια μεγάλη πορεία στη μεγάλη οθόνη, αλλά και στη θεατρική σκηνή, αφήνοντας τη δική της σφραγίδα. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ακόμη ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά, ραδιοφωνική παραγωγός, ενώ ασχολήθηκε παράλληλα και με τη μετάφραση λογοτεχνικών και θεατρικών έργων. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2010.

Το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει την εκπομπή «Σαν παλιό σινεμά», παραγωγής 2001, στην οποία η Τασσώ Καββαδία κάνει μια αναδρομή στην ζωή και την καλλιτεχνική της πορεία.

ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ

ΤΑΣΣΩ ΚΑΒΒΑΔΙΑ

Η σειρά "Σαν παλιό σινεμά" φιλοξενεί γνωστούς ηθοποιούς που έπαιξαν κυρίως δεύτερους ρόλους, αλλά έμειναν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη των θεατών. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, η Τασσώ Καββαδία κάνει μια αναδρομή στην πολύχρονη πορεία της και θυμάται τις σημαντικές στιγμές που την καθόρισαν. Η αφήγηση της ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια αρχικά στην Πάτρα και στη συνέχεια στην Αθήνα. Θυμάται την πρώτη φορά που είδε κινηματογράφο, αλλά και τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής. Αποκαλύπτει πως ενώ ο πατέρας της αποφάσισε να την παντρέψει για να μην σπουδάσει, εκείνη, μετά το χωρισμό της κι αφού είχε αποκτήσει τρία παιδιά, αποφάσισε να πάει στο Παρίσι και να σπουδάσει διακόσμηση. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα ασχολήθηκε αρχικά με τη σκηνογραφία, έχοντας δάσκαλο της τον Γιάννη Τσαρούχη, που ήταν και αυτός που τη συμβούλεψε να σπουδάσει υποκριτική.

Επόμενος σταθμός, στην αφήγησή της, η τυχαία συνάντησή της με τον Μιχάλη Κακογιάννη στο καμαρίνι του Δημήτρη Χορν και ο πρώτος της ρόλος στην ταινία «Κυριακάτικο ξύπνημα», ενώ ακόμη σπουδάζει στην δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Η Τασσώ Καββαδία περιγράφει τη σχέση της με τον κινηματογραφικό φακό, αλλά και το θέατρο, σχολιάζει τον χαρακτήρα της «κακιάς» με τον οποίο έχει ταυτιστεί, ενώ παράλληλα η τηλεοπτική κάμερα την καταγράφει στις καθημερινές της δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται αποσπάσματα από τις εξής ταινίες στις οποίες συμμετείχε: «Προς την ελευθερία», «Κυριακάτικο ξύπνημα», «Στέλλα», «Ο μετανάστης», «Η δίκη ενός αθώου», «Ο γιος μου ο Στέφανος», «Ο τρίτος δρόμος», «Φίλησε με πριν φύγεις για πάντα» και «Διακοπές στην Αίγινα»,

Δημοσιογραφική έρευνα-παρουσίαση: Αντώνης Πρέκας

Σκηνοθεσία: Πάνος Κέκας

Έτος παραγωγής: 2001