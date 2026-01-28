H Ταϋγέτη Μπασούρη, θεατρική και κινηματογραφική ηθοποιός έγινε γνωστή στο θεατρικό και κινηματογραφικό κοινό με το μικρό της όνομα. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1917 και σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο και στο Εθνικό Θέατρο. Συμμετείχε ενεργά στο ΕΑΜ Θεάτρου και εντάχθηκε στο ΚΚΕ από την περίοδο της Κατοχής. Διώχθηκε για τις πολιτικές της πεποιθήσεις, συνελήφθη και εξορίστηκε στη Χίο, στη Μακρόνησο, στο Τρίκερι και στον Αϊ-Στράτη. Επιστρέφοντας από την εξορία εμφανίστηκε σε διάφορα θεατρικά έργα, κυρίως σε κωμικούς ρόλους, καθώς και σε δεκάδες κινηματογραφικές ταινίες από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 και έπειτα, υποδυόμενη συνήθως ρόλους κωμικούς και χαρακτήρες ιδιότυπους και αστείους. Από το 1984 εργάστηκε στο Εθνικό Θέατρο μέχρι το 1992 όταν συνταξιοδοτήθηκε. Η Ταϋγέτη έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιανουαρίου του 2003 και το Αρχείο της ΕΡΤ για την επέτειο από το θάνατό της παρουσιάζει την εκπομπή:

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΤΑΫΓΕΤΗ ΜΠΑΣΟΥΡΗ

Η γνωστή ηθοποιός Ταϋγέτη καλεσμένη στην εκπομπή «ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ» του Άρη Σκιαδόπουλου, μιλά για τη ζωή της, για την πορεία της στο χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου και για τις πολιτικές της πεποιθήσεις. Αναφέρεται στους συναδέλφους της ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάστηκε, όπως τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τον Βασίλη Αυλωνίτη, τον Θανάση Βέγγο και τον Τίτο Βανδή, και θυμάται το ξεκίνημά της στον κινηματογράφο, στις ταινίες του Γιώργου Τζαβέλλα. Μεταφέρει τις αρνητικές της εντυπώσεις από την εμπειρία της θητείας της στο ελεύθερο θέατρο, και μιλάει για τη συνεργασία της με το Εθνικό Θέατρο και τους ηθοποιούς με τους οποίους δούλεψε εκεί. Μεγάλο μέρος της συζήτησης καλύπτει η αριστερή πολιτική τοποθέτηση της ηθοποιού, τα προσκόμματα που της δημιούργησε στην εξέλιξη της καριέρας της στο θέατρο, οι πολιτικές περιπέτειες που βίωσε, οι συλλήψεις, η εξορία και η απομόνωση. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στην παράσταση του Προμηθέα Δεσμώτη που ανέβασαν οι εξόριστες γυναίκες στο Τρίκερι (καλοκαίρι 1949), με την Ταϋγέτη στο ρόλο της Ιούς. Στο τέλος της εκπομπής η ηθοποιός ερμηνεύει την Ιώ απαγγέλλοντας απόσπασμα από το αρχαίο δράμα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρακολουθούμε πλάνα από ταινίες της και φωτογραφίες από θεατρικές της παραστάσεις.

Σκηνοθεσία: Σταύρος Στρατηγάκος

Παρουσιαστής: Άρης Σκιαδόπουλος

έτος παραγωγής:1994

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr