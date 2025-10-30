Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατο του σπουδαίου συγγραφέα και Ακαδημαϊκού Θανάση Βαλτινού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 30 Οκτωβρίου του 2024. Γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1932 στο Καστρί Κυνουρίας, στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου η οικογένειά του μετακινήθηκε σε διάφορες πόλεις και ο Βαλτινός φοίτησε στα γυμνάσια Σπάρτης, Γυθείου και Τρίπολης. Το 1950 ήρθε στην Αθήνα, όπου παρακολούθησε μαθήματα στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Παντείου, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών και στην σχολή κινηματογράφου ''Σταυράκου''. Η πρώτη του εμφάνιση στα ελληνικά γράμματα έγινε το 1958 με τη βράβευση του διηγήματός του ''Κατακαλόκαιρο'', σε διαγωνισμό του περιοδικού ''Ταχυδρόμος''. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη διηγηματογραφία και με τη μετάφραση έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, με το θέατρο και με την συγγραφή σεναρίων. Το 1963 αποτέλεσε έτος-σταθμό για την πορεία του μιας και τότε δημοσίευσε στο περιοδικό ''Εποχές'' το αφήγημα ''Η κάθοδος των Εννιά'', έργο που κυκλοφόρησε και σε γερμανική μετάφραση το 1976.

Το 1978 εκδόθηκε αυτοτελώς σε βιβλίο από τις εκδόσεις Κέδρος. Ασχολήθηκε επίσης με τη θεατρική γραφή και μετάφραση- συνεργάτης του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν-, καθώς και με το κινηματογραφικό σενάριο. Έγραψε τα σενάρια των ταινιών ''Μέρες του '36 , ''Ταξίδι στα Κύθηρα', ''Το μετέωρο βήμα του πελαργού'', κ.ά. Ειδικότερα, για την ταινία ''Ταξίδι στα Κύθηρα'' (1984, σκηνοθεσία: Θ. Αγγελόπουλου) τιμήθηκε με το Βραβείο Σεναρίου στο Φεστιβάλ Καννών. Ακόμη, ο Θανάσης Βαλτινός διετέλεσε γενικός διευθυντής της ΕΡΤ (1989-1990) και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (2005 - 2006).

Ο Θανάσης Βαλτινός έλαβε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για το βιβλίο του ''Στοιχεία για τη δεκαετία του ΄60'' το 1990. Το 2002 του απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2012 του απονεμήθηκε το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων και της Λογοτεχνίας από τη Διεύθυνση Γραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το σύνολο του έργου του. Το 2016 έφτασε στην ύψιστη τιμή της πορείας του όταν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει μια σπάνια συνέντευξη του Θανάση Βαλτινού στην εκπομπή ''Επιλογή'' του 1979.

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο φιλοξενείται ο συγγραφέας Θανάσης Βαλτινός. Ο ίδιος ταξιδεύει μαζί με τους συντελεστές της εκπομπής στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Καράτουλα Κυνουρίας, και μιλά για το έργο του.

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στα βιβλία του Βαλτινού ''Το συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη'' και ''Τρία μονόπρακτα''. Ακόμη, ο συγγραφέας περιγράφει την άποψή του για τη σχέση λογοτεχνίας και ζωής, τη μέθοδο με την οποία γράφει, και εξηγεί αν τα βιβλία του είναι αυτοβιογραφικά.

Επιπλέον, σχολιάζει το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιεί επίθετα στη γραφή του, καθώς και τη σχέση ανάμεσα στον κινηματογράφο και την πεζογραφία. Γίνεται επίσης λόγος για τη νουβέλα του Βαλτινού ''Η κάθοδος των εννιά'', η οποία διαδραματίζεται στη γενέτειρά του. Ο συγγραφέας τονίζει πως πρόκειται για το πιο αυτοβιογραφικό του έργο, παρόλο που δεν έζησε όσα περιγράφονται σε αυτό. Τέλος, ο Θανάσης Βαλτινός διαβάζει αποσπάσματα από ''Την κάθοδο των εννιά''.

Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει πλάνα από το χωριό του, την Καράτουλα Κυνουρίας, καθώς και από τους κατοίκους του στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έτος παραγωγής: 1979

Ημερομηνία πρώτης προβολής επεισοδίου: 24/05/1979

Σκηνοθεσία-παραγωγή: Γιώργος Εμριζάς

Επιμέλεια-παρουσίαση: Περικλής Αθανασόπουλος, Γιώργος Γαλάντης

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς