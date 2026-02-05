Η Τζένη Βάνου, η αγαπημένη ερμηνεύτρια του ελαφρού τραγουδιού με την ιδιαίτερη φωνή, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 5 Φεβρουαρίου 2014. Με μέντορά της τον σπουδαίο Μίμη Πλέσσα, ξεκίνησε την διαδρομή της στο τραγούδι μέσα από το ραδιόφωνο και το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Η μακρόχρονη πορεία της σφραγίστηκε με σημαντικές συνεργασίες και πολλές επιτυχίες.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ την εκπομπή του Άρη Σκιαδόπουλου «Δρόμοι» (παραγωγής 2005), στην οποία η ίδια κάνει μια αναδρομή στην προσωπική της διαδρομή και την καλλιτεχνική της πορεία.

ΔΡΟΜΟΙ

ΤΖΕΝΗ ΒΑΝΟΥ

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Τζένη Βάνου κάνει μια αναδρομή στην καλλιτεχνική και προσωπική της πορεία και θυμάται τις σημαντικότερες στιγμές που τη σημάδεψαν. Η αφήγησή της αρχίζει από τα παιδικά της χρόνια. Μιλά για το διαζύγιο των γονιών της και τις δύσκολες στιγμές που πέρασε εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ενώ θυμάται με τρυφερότητα τη γιαγιά της που έγινε, όπως λέει, το στήριγμα, η παρηγοριά και το αποκούμπι της.

Ακόμη, θυμάται με νοσταλγία την εποχή που ήταν στη χορωδία του σχολείου, αλλά και τη γνωριμία της με τον Μίμη Πλέσσα, που πίστεψε από την πρώτη στιγμή στο ταλέντο της. Οι δρόμοι τους ξανασυναντήθηκαν στη ραδιοφωνική εκπομπή «Νέα ταλέντα». Κι ήταν αυτός που τη συμβούλευσε να δώσει εξετάσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Η Τζένη Βάνου περνά με επιτυχία τις εξετάσεις και λίγο αργότερα κάνει την πρώτη της εκπομπή στο ΕΙΡ με τον Κώστα Γιαννίδη να τη συνοδεύει στο πιάνο. Σύντομα μπαίνει στην εκπομπή με τη μεγάλη ορχήστρα και καταφέρνει να γίνει γνωστή μέσα από το ραδιόφωνο, χωρίς να έχει δισκογραφία. Και κάπως έτσι αρχίζει η πορεία της στο τραγούδι, που σφραγίστηκε με σημαντικές συνεργασίες και πολλές επιτυχίες.

Η Τζένη Βάνου θυμάται, επίσης, τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, τη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη και τη Μαίρη Λίντα, με τον Γιώργο Κατσαρό, καθώς και τις συμμετοχές της σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ και τις περιοδείες της στο εξωτερικό. Αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι της έγινε πρόταση να κάνει καριέρα στην Αμερική, αλλά εκείνη προτίμησε να επιστρέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να είναι κοντά στα παιδιά της.

Επίσης, μιλάει για το πέρασμα της στο λαϊκό τραγούδι, με τη βοήθεια του Τόλη Βοσκόπουλου. Παράλληλα, εξηγεί γιατί κάποιες φορές αποφάσισε να αφήσει το τραγούδι, κάτι βέβαια που δεν έκανε, ενώ αναφέρεται και στις σημαντικές στιγμές της προσωπικής της ζωής.

Έτος παραγωγής: 2005

Παρουσίαση-έρευνα: Άρης Σκιαδόπουλος



Σκηνοθεσία: Νίκος Αλπαντάκης