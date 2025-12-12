Συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τον θάνατο του εμβληματικού Βρετανού συγγραφέα Τζον Λε Καρέ ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 12 Δεκεμβρίου 2020. Με το πραγματικό του όνομα Ντέιβιντ Τζον Μουρ Κόρνγουελ, ο Λε Καρέ υπηρέτησε στις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, εμπειρία που επηρέασε καθοριστικά το συγγραφικό του έργο. Γιος τυχοδιώκτη, διπλωμάτης που σπούδασε Συγκριτική Λογοτεχνία, ο Τζον Λε Καρέ αποτύπωσε στα μυθιστορήματά του την πολυπλοκότητα της ψυχροπολεμικής πραγματικότητας και την ακόμα πιο δραματική μεταψυχροπολεμική κατάσταση που τη διαδέχτηκε. Διανοούμενος που απεχθανόταν τη δημοσιότητα, είχε κατέβει στους δρόμους του Λονδίνου να διαδηλώσει κατά του πολέμου στο Ιράκ. Στα πιο διάσημα έργα του Λε Καρέ περιλαμβάνονται τα: «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο», «Κι ο κλήρος έπεσε στον Σμάιλι», «Η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται», «Η μικρή τυμπανίστρια», «Ένας τέλειος κατάσκοπος», «Η Ρωσική Εστία», «Ο ράφτης του Παναμά», «Ο επίμονος κηπουρός», «Απόλυτοι φίλοι» και «Το τραγούδι της ιεραποστολής».

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ συνέντευξή του που παραχώρησε στην εκπομπή:

ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΤΖΟΝ ΛΕ ΚΑΡΕ

Σειρά εκπομπών για τη λογοτεχνία που παρουσιάζει συνεντεύξεις σημαντικών ξένων συγγραφέων της της εποχής μας. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον εμβληματικό συγγραφέα της κατασκοπευτικής λογοτεχνίας Τζον Λε Καρέ (1931-2020).

Αρχικά, οι δύο δημοσιογράφοι Μικέλα Χαρτουλάρη και Ανταίος Χρυσοστομίδης κάνουν λόγο για την πολιτική παρακαταθήκη του συγγραφέα, για τα πολιτικά και ηθικά ζητήματα που κατέγραψε στα βιβλία του ως απόσταγμα των εμπειριών του και του μυστικού κόσμου των κατασκόπων που αποτέλεσε την αναφορά του επί έξι δεκαετίες. Συναντούν τον Τζον Λε Καρέ στο καταφύγιό του στην Κορνουάλη ενώ ο φακός της εκπομπής καταγράφει πλάνα από τους χώρους της κατοικίας του και από τις γραφικές ακτές της Κορνουάλης. Ο ίδιος μιλάει για το πώς ξεκίνησε να γράφει, όταν ήρθε σε επαφή με τον κόσμο της κατασκοπείας σε ηλικία 25 χρονών, από τη θέση του ως υπαξιωματικού της Υπηρεσίας Πληροφοριών κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, και εξηγεί τι τον ώθησε στη δημιουργία και στην επιθυμία του να εισέλθει σε έναν κόσμο φαντασιώσεων. Αναφέρεται στο θέμα της κατασκοπείας ως επίκεντρο των έργων του και στη σημασία του για τη σύγχρονη ζωή. Περιγράφει τους κανόνες ενός καλού κατασκοπευτικού μυθιστορήματος, μιλά για τις ιστορίες και τους ανθρώπινους χαρακτήρες των βιβλίων του, για τις επιδράσεις που δέχθηκε από τη Γερμανική λογοτεχνία -καθώς μελέτησε Γερμανική φιλολογία και Γλώσσα στην Οξφόρδη- κάνοντας ειδική μνεία στο έργο «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο», έργο-σταθμό για τη λογοτεχνία μυστηρίου που του χάρισε παγκόσμια φήμη.

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο Τζον Λε Καρέ ξετυλίγει πτυχές της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, όντας ο ίδιος νεαρός διπλωμάτης στη Βόννη την εποχή που χτιζόταν το Τείχος του Βερολίνου, μιλά για την ηθική της κατασκοπείας σε εκείνη την περίοδο, για τη διαφοροποίησή της ύστερα από σαράντα χρόνια, και υπογραμμίζει τις αλλαγές στην κοινωνία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Καταθέτει την προσωπική του άποψη πάνω σε ζητήματα της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής σκηνής, μιλά για τον ρόλο των ΗΠΑ, και την εξωτερική πολιτική της Μ. Βρετανίας, για τον πόλεμο του Ιράκ κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου αλλά και για το χρέος του να αρθρώνει ο ίδιος ελεύθερο πολιτικό λόγο ενάντια στην επικρατούσα άποψη.

Δεν παραλείπει επίσης να σχολιάζει την κινηματογραφική μεταφορά των βιβλίων του, όπως το «Τραγούδι της Ιεραποστολής - The Mission Song» (2006) ή «Η ώρα των κατασκόπων – The Looking Glass War» (1970). Άλλα του βιβλία που μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη είναι «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο» (1965) και ο «Επίμονος Κηπουρός» (2005), απ’ όπου πλάνα προβάλλονται στην εκπομπή, και για τις οποίες ο ίδιος ο συγγραφέας παρατηρεί ότι διατήρησαν επιτυχώς την καρδιά της πρωτότυπης ιστορίας.

Τέλος, μιλά για τους τόπους των μυθιστορημάτων του και για την επίσκεψη στα μέρη για τα οποία επιλέγει να γράφει, με έμφαση στις εντυπώσεις του από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και από την επίσκεψή του στη Μόσχα για πρώτη φορά το 1988. Ειδική αναφορά κάνει στο τελευταίο του βιβλίο «The Mission Song» και στην επίσκεψή του στο Κονγκό.

Έτος παραγωγής: 2007

Σενάριο-σκηνοθεσία: Ηλίας Δημητρίου

Μια παραγωγή της ΕΡΤ με τους Μικέλα Χαρτουλάρη και Ανταίο Χρυσοστομίδη

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου