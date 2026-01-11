Ο διεθνώς αναγνωρισμένος και επιτυχημένος Έλληνας συγγραφέας, Βασίλης Αλεξάκης, έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τα βιβλία του γραμμένα στα γαλλικά και μεταφρασμένα στα ελληνικά. Η γραφή του άμεση, λιτή, τολμηρή και ανατρεπτική, γεμάτη χιούμορ και λεπτή ειρωνεία, με χαρακτήρες περίεργα οικείους στον αναγνώστη, περιστρέφεται γύρω από τις θεματικές του έρωτα, της γλώσσας και της καθημερινότητας των ανθρώπων. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943, μεγάλωσε στην Καλλιθέα, αποφοίτησε από τη Λεόντειο με συμμαθητές τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Λουκιανό Κηλαηδόνη, έφυγε για τη Γαλλία το 1960 και σπούδασε επί τριετία στην Ανωτάτη Δημοσιογραφική Σχολή της Λιλ. Συνεργάστηκε για πολλά χρόνια με την εφημερίδα «Λε Μοντ», ως δημοσιογράφος, κριτικός βιβλίου και χρονογράφος.

Στα γαλλικά γράμματα ο Αλεξάκης πρωτοεμφανίστηκε το 1974 με το μυθιστόρημα «Le Sandwich» και ακολούθησε την επόμενη χρονιά το «Les Girls du City-Boum-Boum». Το «Τάλγκο» (1982) είναι το πρώτο μυθιστόρημά του γραμμένο στα ελληνικά. Εξέδωσε επίσης τα μυθιστορήματα: «Έλεγχος ταυτότητας», «Το κεφάλι της γάτας», «Πριν», «Η μητρική γλώσσα», «Η καρδιά της Μαργαρίτας», «Οι ξένες λέξεις», «Θα σε ξεχνάω κάθε μέρα», «μ.Χ.», «Η πρώτη λέξη» και «Το κλαρινέτο». Έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων για το λογοτεχνικό του έργο στην Γαλλία αλλά και στην Ελλάδα, τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες ανά τον κόσμο, ενώ έχει ασχοληθεί με επιτυχία και με το σκίτσο και τον κινηματογράφο, ενώ ως σεναριογράφος συνεργάστηκε με τον Νίκο Περάκη («Milo-Milo»), τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο («Άντε γεια») και τον Γιώργο Πανουσόπουλο («Μ’ αγαπάς», «Ελεύθερη Κατάδυση»). Το Αρχείο της ΕΡΤ με αφορμή την επέτειο πέντε ετών από το θάνατο του Βασίλη Αλεξάκη, στις 11 Ιανουαρίου 2021, παρουσιάζει την εκπομπή:

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Η σειρά «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» παρουσιάζει τη ζωή και το έργο μεγάλων προσωπικοτήτων της χώρας μας και στο συγκεκριμένο επεισόδιο η δημοσιογράφος Σοφία Τσιλιγιάννη συνομιλεί με τον λογοτέχνη Βασίλη Αλεξάκη, τον οποίο συναντάει στο Παρίσι όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρουσιάζεται ένα σύντομο βιογραφικό με πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του μέσα από το οποίο συστήνεται ο συγγραφέας και ο άνθρωπος Βασίλης Αλεξάκης. Η Σοφία Τσιλιγιάννη συνομιλεί με τον βραβευμένο συγγραφέα και ο ίδιος αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο γράφει, αλλά και τα στοιχεία που προσφέρουν στον αναγνώστη μια οικεία και προσωπική προσέγγισή των ιστοριών του, δίνοντας έτσι και το έναυσμα για τη συζήτηση που περιστρέφεται τόσο γύρω από τη γραφή όσο και τις προσωπικές εμπειρίες του συγγραφέα. Ο Αλεξάκης εξηγεί τη διαδικασία της γραφής ενός βιβλίου, τη σχέση του με τα πρόσωπα και τους χαρακτήρες και τη δυσκολία να τους αποχωριστεί, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, τον έρωτα και το θάνατο και παραδέχεται ότι στα περισσότερα μυθιστορήματά του υπάρχει και ο ίδιος μέσα στο κείμενο με ξεκάθαρα αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ο Francois Bott, διευθυντής της εφημερίδας «LE MONTE DES LIVRES» μιλάει για το έργο, την προσωπικότητα του Αλεξάκη και τη μεταξύ τους συνεργασία.

Έτος Παραγωγής: 2001

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Σοφία Τσιλιγιάννη

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κακαβιάς

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

