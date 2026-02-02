Πέντε χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του διακεκριμένου σκηνοθέτη του θεάτρου και της όπερας Βασίλη Νικολαΐδη. Ο Βασίλης Νικολαϊδης γεννήθηκε το 1954, σπούδασε στην Αθήνα και το Παρίσι και ξεκίνησε να σκηνοθετεί, πρώτα μουσικά κυρίως έργα, το 1985. Ακολούθησαν συνεργασίες με τις μεγαλύτερες θεατρικές σκηνές της χώρας (Εθνική Λυρική Σκηνή, Μέγαρο Μουσικής, Εθνικό Θέατρο, ΚΘΒΕ κα). Σκηνοθέτησε συνολικά περισσότερες από 90 παραστάσεις κάθε είδους, ελληνική και παγκόσμια δραματουργία, αρχαίο δράμα, μέχρι μεγάλες Όπερες. Εργάστηκε ακόμη ως ραδιοφωνικός παραγωγός στην Ελληνική Ραδιοφωνία (1984-2006), ενώ σκηνοθέτησε και πλήθος θεατρικών έργων για το ραδιόφωνο. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (1994), καθώς και καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου (2007-2014). Ο Βασίλης Νικολαΐδης τιμήθηκε για το σκηνοθετικό του έργο του με 2 βραβεία: Βραβείο Σκηνοθεσίας «Κάρολος Κουν» και Βραβείο της Ένωσης Κριτικών.

Με αφορμή την επέτειο πέντε ετών από τον θάνατο του Βασίλη Νικολαΐδη, δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ, την συνέντευξη που είχε δώσει το 2008 στην εκπομπή για το θέατρο «Παράβαση» με τον Κώστα Γεωργουσόπουλο.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΛΟΚΑΝΤΙΕΡΑ

Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, στη σειρά αυτή των εκπομπών για το θέατρο, υποδέχεται σπουδαίους συντελεστές και ηθοποιούς και μαζί αναλύουν τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τη θεατρική πράξη και τη θεατρική θεωρία. Θέματα που αφορούν στη μορφή, την ιδεολογία, την τεχνική του θεάτρου, αλλά και στην υποκριτική τέχνη, γίνονται πόλος συζήτησης και διερεύνησης.

Στη συγκεκριμένη εκπομπή, η συζήτηση επικεντρώνεται στην θεατρική παράσταση «Λοκαντιέρα», του Κάρλο Γκολντόνι, που ανέβηκε από το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου το καλοκαίρι του 2008. Προσκεκλημένοι του Κ.Γεωργουσόπουλου είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης Βασίλης Νικολαϊδης και ο ηθοποιός Πάνος Σταθακόπουλος. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής σχολιάζεται το στυλ του έργου, οι στόχοι της παράστασης, ο τρόπος δουλειάς στις πρόβες, ζητήματα υποκριτικής και άλλων συστατικών της θεατρικής πράξης, όπως η μουσική και τα κοστούμια. Προβάλλονται σύντομα αποσπάσματα από την παράσταση.

‘Έτος παραγωγής: 2008

Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ

Παρουσίαση: ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ