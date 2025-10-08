Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ: 140 χρόνια βιβλία

Ο ιστορικός εκδοτικός οίκος «Βιβλιοπωλείον της Εστίας» συμπληρώνει φέτος 140 χρόνια ζωής και σπουδαίας προσφοράς στα νεοελληνικά γράμματα. Η μακρά ιστορία της «Εστίας» ξεκίνησε το 1885, όταν ο Γεώργιος Κασδόνης, δάσκαλος από την Τήνο και δημοσιογράφος στο Βουκουρέστι, ίδρυσε το Βιβλιοπωλείον της Εστίας με στόχο τη λειτουργία ενός πλήρους βιβλιοπωλείου και την έκδοση βιβλίων που να είναι «αξιόλογα, καλαίσθητα και σε προσιτές τιμές». Το 1890, τον Γεώργιο Κασδόνη διαδέχθηκε ο ανιψιός του, Ιωάννης Κολλάρος, γιος μυλωνά από τον Πύργο της Τήνου, ο οποίος συνέχισε να στηρίζει τη νεοελληνική γραμματεία έως τον θάνατό του, το 1956, εκδίδοντας, μεταξύ άλλων, σημαντικά εκπαιδευτικά βιβλία και αναγνωστικά (όπως Τα ψηλά βουνά του Ζαχαρία Παπαντωνίου).

Η μακρά ιστορία του εκδοτικού οίκου συνεχίζεται στον 20ό αιώνα, όταν το 1925 ο Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος, γαμπρός του Ιωάννη Κολλάρου, ανέλαβε συνέταιρος του εκδοτικού οίκου. Ο Σαραντόπουλος, μεταξύ άλλων, ίδρυσε το περιοδικό Νέα Εστία το 1927, που κυκλοφορεί έως σήμερα, και, επιπροσθέτως, τη δεκαετία του 1950 ξεκίνησε την περίφημη Σειρά Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Η συγκεκριμένη λογοτεχνική σειρά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους σημαντικότερους πεζογράφους της λεγόμενης «Γενιάς του ’30», κορυφαίες μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας: τον Ηλία Βενέζη, τον Γεώργιο Θεοτοκά, τον Μ. Καραγάτση, τον Στράτη Μυριβήλη, τον Άγγελο Τερζάκη κ.ά. Το 1972, μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου, η διεύθυνση του εκδοτικού οίκου πέρασε στη Μαρίνα Καραϊτίδη, κόρη του εκλιπόντος, η οποία δημιούργησε νέες σειρές λογοτεχνίας, ελληνικής και ξένης, με μεγάλη επιτυχία. Η κόρη της, Εύα, ανέλαβε τα ηνία του εκδοτικού οίκου και συνεχίζει έως σήμερα το σημαντικό και πολύπλευρο πνευματικό έργο του.

Ειδικότερα, σήμερα ο εκδοτικός οίκος της Εστίας συνεχίζει να εκδίδει σειρές σύγχρονης ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, με σημαντικούς σύγχρονους συγγραφείς όπως ο Γιάννης Μακριδάκης, ο Δημοσθένης Κούρτοβικ, ο Φοίβος Οικονομίδης, η Μαρία Δριμή, ο Άγης Πεταλάς, η Χριστιάννα Γύρα, ο Γιάννης Καρκανεβάτος κ.ά. Παράλληλα, συνεχίζουν να κυκλοφορούν τα βιβλία των συγγραφέων της «Γενιάς του ’30», του σπουδαίου Θανάση Βαλτινού, του Χρήστου Βακαλόπουλου, που παραμένουν κορυφαία σε πωλήσεις τριανταδύο χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατό του. Παράλληλα, κυκλοφορούν σειρές μαρτυριών, βιογραφιών, ιστορίας και πολιτικής (διευθυντής Νίκος Καραπιδάκης), η βασική ιστορική σειρά (υπεύθυνοι οι: Νίκος Καραπιδάκης, Κώστας Κωστής), η φιλοσοφική σειρά (υπεύθυνοι οι: Γιώργος Φαράκλης, Ελένη Περδικούρη), η σειρά «Ψυχαναλυτικά», εκδόσεις για γιόγκα και παιδικά βιβλία και πολλά άλλα.

Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε μερικές από τις πολλές διακρίσεις που έχει λάβει η Εστία: Aργυρούν μετάλλιον Διεθνούς Eκθέσεως Aθηνών (1904), Xαλκούν μετάλλιον Διεθνούς Eκθέσεως Θαλασσίων Eιδών του Mπορντώ (στον Iωάννη Kολλάρο, το 1907), Bραβείον Aκαδημίας Aθηνών (στον Kωνσταντίνο Σαραντόπουλο, το 1972), Tιμητική διάκριση Yπουργείου Πολιτισμού (1999), Aπονομή του τίτλου του Iππότη του Eθνικού Tάγματος Aξίας της Γαλλικής Δημοκρατίας (στην Mαρίνα Kαραϊτίδη, το 2000), Aπονομή του τίτλου του Iππότη του Ακαδημαϊκού Φοίνικα της Γαλλικής Δημοκρατίας (στην Εύα Kαραϊτίδη, το 2011).

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως πολλές από τις πλέον επιτυχημένες σειρές μυθοπλασίας της δημόσιας τηλεόρασης είναι βασισμένες σε βιβλία της Εστίας. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι εξής: ''Γαλήνη'' του Ηλία Βενέζη (ΕΡΤ, 1976, σκηνοθεσία: Κώστας Λυχναράς), ''Γιούγκερμαν'' του Μ. Καραγάτση (ΥΕΝΕΔ, 1976, σκηνοθεσία: Βασίλης Γεωργιάδης), ''Οι Πανθέοι'' του Τάσου Αθανασιάδη (ΕΡΤ, 1977, σκηνοθεσία: Βασίλης Γεωργιάδης), ''Συνταγματάρχης Λιάπκιν'' του Μ. Καραγάτση (ΥΕΝΕΔ, 1979, σκηνοθεσία: Βασίλης Γεωργιάδης), ''Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια'' του Στράτη Μυριβήλη (ΕΡΤ, 1979, σκηνοθεσία: Κώστας Αριστόπουλος), ''Λωξάντρα'' της Μαρίας Ιορδανίδου (ΕΡΤ, 1980, σκηνοθεσία: Γρηγόρης Γρηγορίου), ''Τα παιδιά της Νιόβης'' του Τάσου Αθανασιάδη (ΝΕΤ, 2004, σκηνοθεσία: Κώστας Κουτσομύτης), ''Η ζωή εν τάφω'' του Στράτη Μυριβήλη (ΕΡΤ-1, 2019, σκηνοθεσία: Τάσος Ψαρράς), κ.ά. Φέτος, η ΕΡΤ θα μεταφέρει για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη τη θρυλική ''Μεγάλη Χίμαιρα'' του Μ. Καραγάτση σε συμπαραγωγή με κορυφαίες εταιρείες παραγωγής, στην ακριβότερη συμπαραγωγή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Με τη σκηνοθετική ματιά του Βαρδή Μαρινάκη και το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, η σειρά θα ολοκληρωθεί σε 6 επεισόδια και θα προβληθεί το χειμώνα του 2025 από την συχνότητα της ΕΡΤ-1 και το ERTFLIX.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα επεισόδιο της σειράς ''Επιλογή'' παραγωγής 1978, αφιερωμένο στο ιστορικό βιβλιοπωλείο και τις εκδόσεις της «Εστίας».

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Η «Επιλογή» είναι μια σειρά πολιτιστικών εκπομπών που ξεκίνησε το 1977 και παρουσιάζει πρόσωπα και θέματα από τον κόσμο του βιβλίου. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο ιστορικό βιβλιοπωλείο και τις εκδόσεις της «Εστίας», που το 1978 μετρούσαν 93 χρόνια παρουσίας στα ελληνικά γράμματα. Οι συντελεστές της εκπομπής επισκέπτονται το βιβλιοπωλείο της «Εστίας» και συνομιλούν με την ιδιοκτήτρια και εκδότρια Μαρίνα Καραϊτίδη, καθώς και με τους συγγραφείς Άγγελο Βλάχο και Μένη Κουμανταρέα. Γίνεται αναφορά στη συμβολή των εκδόσεων της «Εστίας» και του περιοδικού «Νέα Εστία» στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία και την πνευματική ζωή της Ελλάδας. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία της σειράς νεοελληνικής λογοτεχνίας, στην οποία περιλαμβάνονται έργα κορυφαίων συγγραφέων.

Έτος παραγωγής: 1978

Ημερομηνία πρώτης προβολής επεισοδίου: 04/04/1978

Σκηνοθεσία-παραγωγή: Γιώργος Εμιρζάς

Επιμέλεια-ρεπορτάζ: Περ. Αθανασόπουλος, Γ. Γαλάντης

Σύνταξη άρθρου-τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς