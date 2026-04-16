Ο ζωγράφος Χρίστος Καράς, εκπρόσωπος της «γενιάς του ’60», σπούδασε στην Αθήνα και στο Παρίσι, όπου επηρεάστηκε από τα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεύματα. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα παρουσίασε πολλές εκθέσεις και συνίδρυσε σημαντικές καλλιτεχνικές ομάδες. Παρουσίασε την πρώτη του ατομική έκθεση το 1961 στην γκαλερί “Ζυγός”, ενώ ήδη από το 1952 άρχισε να παίρνει μέρος σε Πανελλήνιες εκθέσεις, Το 1984 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Μπιενάλε Βενετίας, το 2001 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 2001 και το 2004 δημιούργησε το έργο «Διαστημική Ποίηση» που εγκαταστάθηκε στο Μετρό Χαλανδρίου.

Για τα τρία χρόνια που συμπληρώνονται από το θάνατο του ζωγράφου στις 16/4/2023, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει επεισόδιο της σειράς:

ΔΡΟΜΟΙ (2003)

Ο Άρης Σκιαδόπουλος φιλοξενεί τον Χρίστο Καρά σε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του γνωστού ζωγράφου. Ο φακός της εκπομπής συναντάει τον Καρά στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί θυμάται τα παιδικά του χρόνια και μιλάει για τον γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Αναφέρεται σε γεγονότα και πρόσωπα που τον σημάδεψαν, όπως για παράδειγμα Σημαντικός σταθμός στη ζωή του στην είσοδό του στη Σχολή Καλών Τεχνών και στη φιλία του με τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην περίοδο που βρισκόταν για σπουδές τόσο στο Παρίσι, περίοδος ανέχειας και αναζήτησης, όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος, όσο και στη Νέα Υόρκη. Τέλος, σχολιάζει τις εκθέσεις τις οποίες διοργάνωσε, όπως εκείνη του 1961 μαζί με τον Κώστα Τσόκλη και τον Δημήτρη Κόντο και του 1966 με έργα επηρεασμένα από τις εικόνες φρίκης που είδε στη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου προβάλλονται έργα του καλλιτέχνη, φωτογραφικό υλικό και πλάνα αρχειακού υλικού από την περίοδο της Κατοχής και της δικτατορίας αλλά και πλάνα από το Α’ νεκροταφείο Αθηνών, τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λουμπαδιάρη, αλλά και το Σκοπευτήριο Καισαριανής.

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κακαβιάς

Έρευνα – παρουσίαση: Άρης Σκιαδόπουλος

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 10/04/2004

Τεκμηρίωση εκπομπής: Μαρία Κουπαρίτσα

Σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής