

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το αφιέρωμα για τα 33 χρόνια από το θάνατο του κριτικού κινηματογράφου, συγγραφέα, σκηνοθέτη και ραδιοφωνικού παραγωγού (καθώς και συνεργάτη του Δεύτερου Προγράμματος της ΕΡΤ) Χρήστου Βακαλόπουλου (γεν. 1956- θαν. 1993) , μέσα από την εκπομπή:

ΧΡΩΜΑΤΑ (1989)

Στην ενότητα που αφορά το βιβλίο παρουσιάζεται, μέσα από μια σπάνια τηλεοπτική καταγραφή, ο συγγραφέας Χρήστος Βακαλόπουλος να μιλά για το τότε νέο βιβλίο του Νέες Αθηναϊκές Ιστορίες (1989, Εστία) στον συνεργάτη της εκπομπής Νίκο Μπακουνάκη.

Ο Βακαλόπουλος αναφέρεται στη «δική του Αθήνα» και στους χώρους μέσα από τους οποίους, όπως σημειώνει, αναδύεται ο πολιτισμός, που για εκείνον δεν είναι οι παραδοσιακοί πολιτιστικοί χώροι όπως τα μουσεία αλλά οι χώροι κοινωνικών τελετουργιών όπως τα καφενεία. Στη συνέχεια αναλύει τη σημασία της Ακρόπολης ως κομβικού σημείου της εγχώριας πολιτισμικής κληρονομιάς, και σχολιάζει κριτικά τη σχέση των Αθηναίων με το μνημείο. Παράλληλα, αποκαλύπτει τις μεθόδους γραφής του και το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο του βιβλίου.

Πλάνα από το κέντρο της Αθήνας, η Ακρόπολη, δρόμοι και γειτονιές όπως η πλατεία Μοναστηρακίου και η οδός Αθηνάς, καφενεία γεμάτα κόσμο, η νυχτερινή Ομόνοια και τα προποτζίδικα της εποχής, προβάλλονται σε συνάρτηση με ακουστικά αποσπάσματα από τις Νέες Αθηναϊκές Ιστορίες, συνθέτοντας μια οπτικοακουστική πρόσβαση στην αστική ατμόσφαιρα που διατρέχει το έργο του Βακαλόπουλου.

Σκηνοθεσία: Πένυ Παναγιωτοπούλου, Οργάνωση παραγωγής: Λουκία Ρικάκη

Τεκμηρίωση υλικού και σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής