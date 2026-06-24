ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ADOBE ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ



Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού adobe, όπως αυτές κατ’ είδος, ποσότητα και εκτιμώμενη αξία ανά είδος περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία ενεργοποίησης των αδειών, η οποία δεν μπορεί να γίνει πριν από τις 17.11.2026.



Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 48325000-2,48520000-9,48322000-1.



Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Πεντακοσίων Σαράντα Πέντε Χιλιάδων Πεντακοσίων Είκοσι ευρώ (545.520,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (€ 676.444,8€) για όλη τη διάρκεια ισχύος των αδειών

Ο προϋπολογισμός της παρούσας κατανέμεται ετησίως ως εξής:

2026:30.258,00€ πλέον Φ.Π.Α, 2027:181.840,00€ πλέον Φ.Π.Α, 2028:181.840,00€ πλέον Φ.Π.Α και 2029:151.582,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/07/2026 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

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