ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ AUTODESK ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού επεξεργασίας σχεδίων της κατασκευάστριας εταιρείας AutoDesk για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία ενεργοποίησης των αδειών, η οποία (ενεργοποίηση) δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από τις 29.11.2026.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 48322000-1.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (104.100,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 129.084,00 €) για όλη τη διάρκεια ισχύος των αδειών.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας .

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/06/2026 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

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