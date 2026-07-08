ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΡΟΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός ενιαίου συστήματος παρακολούθησης ραδιοφωνικών προγραμμάτων και δρομολόγησης στούντιο ροής.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32000000-3.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 68.200,00 €) .
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 30/07/2026 και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal
Δείτε και κατεβάστε
- Τη διακήρυξη σε Pdf
- Τη διακήρυξη σε Doc
- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε xml