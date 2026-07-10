Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BACKUP ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ (2026, 2027, 2028 και 2029) όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα 1 της παρούσας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 48710000-8.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (58.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 71.920,00 €.

Η σύμβαση θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την 17.09.2029.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/08/2026 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

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