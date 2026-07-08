ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ PLAYOUT ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΡΟΩΝ



Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συνολικά οκτώ (8) σταθμών εργασίας για Γεννήτριες Γραφικών (on air graphics) και Playout Διαδικτυακών Ροών, που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42962300-0.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 74.400,00 €) .

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/08/2026 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

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