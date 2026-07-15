ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (SPG) ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (CHANGE OVER)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Συστημάτων Γεννήτριας Σημάτων Συγχρονισμού (SPG) και Αυτόματης Εναλλαγής Σημάτων (Change Over)και πιο συγκεκριμένα: έξι (6) Συστημάτων Γεννήτριας Σημάτων Συγχρονισμού (κύριο & εφεδρικό), τριών (3) Συστημάτων Αυτόματης Εναλλαγής Σημάτων και έξι (6) Συστημάτων Κεραιών Λήψης Σημάτων GPS / GLONASS για τον Συγχρονισμό των Γεννητριών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32320000-2, 32324310-6.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Πενήντα Πέντε Χιλιάδων Οκτακοσίων Σαράντα Ενός Ευρώ (155.841,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 193.242,84 €).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/08/2026 και ώρα 15.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

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