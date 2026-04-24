ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΠΟΔΟΜΗΣ PRIVATE CLOUD DR (DISASTER RECOVERY)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

- η Προμήθεια Υποδομής PRIVATE CLOUD DR (DISASTER RECOVERY) και πιο συγκεκριμένα: ενός (1) Storage τύπου Block, τριών (3) εξυπηρετητών (servers) και

- η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης των ως άνω ειδών όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 48822000-6, 30233100-2, 51610000-1.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 74.400,00 €).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/05/2026 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

