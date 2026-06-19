10 χρόνια από τον θάνατο του David Bowie – 10 χρόνια από το «Blackstar»

LIVE με την Blackstar Tribute Band

Δέκα χρόνια. Και η απουσία του ακούγεται ακόμα δυνατά… Ο David Bowie δεν ήταν απλώς ένας καλλιτέχνης. Ήταν ένας κόσμος ολόκληρος: τραγούδια που σε ακολουθούν στη ζωή, περσόνες που σε συνεπαίρνουν, φωνή που σε διαπερνά, στίχοι που σε αλλάζουν. Μια παρουσία στη σκηνή, στον κινηματογράφο, στη ζωή (και στον θάνατο) που δεν μοιάζει με τίποτα και με κανέναν άλλο.

Στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του ο Kosmos 93,6, το ραδιόφωνο που ξέρει να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς, αναλαμβάνει να αναδείξει αυτή την κληρονομιά παρουσιάζοντας live, ολόκληρο το συγκλονιστικό ρέκβιεμ του Bowie, το «Blackstar». Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε δύο μόλις ημέρες πριν τον θάνατό του, το 2016. Το σκηνοθετημένο «αντίο» ενός μεγάλου δημιουργού, το πιο πειραματικό, τολμηρό και ειλικρινές έργο του, παρουσιάζεται ολόκληρο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε ένα και μοναδικό live, με την υπογραφή του Kosmos 93,6.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 20:00–21:00, στο Studio B της ΕΡΤ, η Blackstar Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά σε κοινό, με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από τον Kosmos 93,6. Στη σκηνή: Γιώργος Μπίλιος (φωνή), Lou is (φωνή), Καλλίστρατος Δρακόπουλος (τύμπανα), George Gaudy (κιθάρα), Θοδωρής Καπετανάκος (μπάσο), Γιάννης Παπαδόπουλος (πλήκτρα), Sam Marlieri (σαξόφωνο). Τις πρωτότυπες ενορχηστρώσεις υπογράφει ο George Gaudy.

Την εκπομπή-αφιέρωμα παρουσιάζει ο Γιώργος Μουχταρίδης.

Για όσους θέλουν να είναι εκεί, στο Studio B της ΕΡΤ, ζωντανά, διπλές προσκλήσεις θα διατεθούν μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Kosmos 93,6.



Kosmos 93,6 — Τετάρτη 24 Ιουνίου, 20:00-21:00 | Studio “Β” ΕΡΤ | Blackstar Tribute Band| Παρουσίαση: Γιώργος Μουχταρίδης