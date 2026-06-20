Οι μουσικές δημιουργίες του Ριουίτσι Σακαμότο στον 95,8FM

Σταθερό και αγαπημένο ραντεβού των ακροατών, η νυχτερινή εκπομπή «Η Προβολή της Ημέρας» στον 95.8 FM, της ΕΡΤ3, κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα παρουσιάζει τις μουσικές της μεγάλης οθόνης.

Αυτή την εβδομάδα, από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 22 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου, όλα περιστρέφονται γύρω από τον σπουδαίο συνθέτη Ριουίτσι Σακαμότο. Από τις πρώτες του εμβληματικές δημιουργίες μέχρι τα πολυβραβευμένα έργα που σημάδεψαν την ιστορία του σινεμά, το έργο του αποτυπώνει δεκαετίες συγκίνησης και δυνατής κινηματογραφικής αφήγησης.

Δευτέρα 22.06.26

Παρουσιάζονται μουσικές δημιουργίες του Ριουίτσι Σακαμότο για τον κινηματογράφο, από το «Καλά Χριστούγεννα, κύριε Λώρενς» έως τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα». Ο Ριουίτσι Σακαμότο έχει τιμηθεί για το έργο του με βραβεία Όσκαρ, BAFTA, Γκράμι και δύο Χρυσές Σφαίρες

Τρίτη 23.06.26

«Καλά Χριστούγεννα, κύριε Λώρενς» (1983), ιαπωνικής και βρετανικής παραγωγής. Το πολεμικό αυτό δράμα σκηνοθετήθηκε από τον Ναγκίσα Όσιμα, σε σενάριο του ίδιου και του Πωλ Μάγιερσμπεργκ με πρωταγωνιστές τους Ντέιβιντ Μπόουι, Τομ Κόντι, Τακέσι Κιτάνο, Τζακ Τόμσον και Ριουίτσι Σακαμότο. Το φιλμ βασίζεται στις αναμνήσεις του σερ Λώρενς βαν ντερ Ποστ ως αιχμαλώτου των Ιαπώνων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τετάρτη 24.06.26

«Ο Μικρός Βούδας» δραματική ταινία του 1993, σε σκηνοθεσία Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, σε σενάριο Ρούντι Βούρλιτζερ και Μαρκ Πέπλο και παραγωγή του στενού συνεργάτη του σκηνοθέτη, Τζέρεμι Τόμας. Μια διεθνής συμπαραγωγή Ιταλίας, Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Κρις Άιζακ, Μπρίτζετ Φόντα και Κιάνου Ριβς ως Πρίγκιπας Σιντάρτα.

Πέμπτη 25.06.26

Το σάουντρακ των Ριουίτσι Σακαμότο, Ντέιβιντ Μπερν και Κονγκ Σου για τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα» (1987), τη βιογραφική επική κινηματογραφική ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι για τη ζωή του Που Γι. Πρόκειται για την πρώτη ταινία για την οποία η κινεζική κυβέρνηση επέτρεψε στους παραγωγούς να πραγματοποιήσουν γυρίσματα στην Απαγορευμένη Πόλη της Κίνας. Το φιλμ κέρδισε 9 Βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Παρασκευή 26.06.26

«Minamata» (2020), σε σκηνοθεσία Άντριου Λεβίτας, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο, με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του Γου Γιουτζίν Σμιθ, Αμερικανού φωτογράφου που κατέγραψε τις συνέπειες της δηλητηρίασης από υδράργυρο στους κατοίκους της Μιναμάτα, στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας.

Σάββατο 27.06.26

Το μουσικό έργο του Ριουίτσι Σακαμότο για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» (1992), μεταφορά του μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ (1847), σε σκηνοθεσία Πίτερ Κόσμινσκι. Εμπνευσμένη από την επίσκεψή της στα ερείπια ενός πάλαι ποτέ επιβλητικού αρχοντικού, η Μπροντέ συνθέτει μια ιστορία που επικεντρώνεται στον παθιασμένο έρωτα μεταξύ της Κάθριν Έρνσο και του Χίθκλιφ.

Κυριακή 28.06.26

«Το Τσάι στη Σαχάρα» (1990), βρετανοϊταλική δραματική ταινία σε σκηνοθεσία Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, με πρωταγωνιστές την Ντέμπρα Γουίνγκερ και τον Τζον Μάλκοβιτς. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1949 του Πολ Μπόουλς (ο οποίος εμφανίζεται σε σύντομο ρόλο), για ένα ζευγάρι που ταξιδεύει στη Βόρεια Αφρική με την ελπίδα να αναζωπυρώσει τον γάμο του…

Παραγωγή – παρουσίαση: Θανάσης Γωγάδης