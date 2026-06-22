Ο Λουκάς Χριστοδούλου, είναι το «Πρόσωπο της Εβδομάδας»

«Η Μικρά Ασία ζωντανεύει μέσα από τις μνήμες, τις μουσικές και τις παραδόσεις της»

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας και Πρόεδρος της Ένωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας κ. Λουκάς Χριστοδούλου, είναι το «Πρόσωπο της Εβδομάδας» την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στις 22.00 ώρα Ελλάδας, στη Φωνή της Ελλάδας με τη Σταυρούλα Καραλή.

Με αφορμή το 7ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Μικρασιατών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στη Νέα Ιωνία Αττικής, Tα Πρόσωπα της Εβδομάδας «ταξιδεύουν» στις αλησμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας.

Μαζί με τον καλεσμένο μας, κ. Λουκά Χριστοδούλου θυμόμαστε τις όμορφες στιγμές πριν από το 1922, αναδεικνύουμε τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, τις γεύσεις και τη μουσική που οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους στην Ελλάδα και που εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μικρασιατικής ταυτότητας.

Η συζήτηση εστιάζει στην καθημερινότητα των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας, τη συμβολή τους στην παιδεία, στις τέχνες και στο εμπόριο, αλλά και τη δύναμη με την οποία, οι Μικρασιάτες αντιμετώπισαν τον ξεριζωμό και κατάφεραν να δημιουργήσουν ξανά τη ζωή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον καθοριστικό ρόλο των γυναικών της Μικράς Ασίας, αλλά και στις οικογενειακές μνήμες που περνούν από γενιά σε γενιά, κρατώντας ζωντανή την ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Παράλληλα, παρουσιάζεται το 7ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Μικρασιατών, ένας θεσμός που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τους Μικρασιάτες όλης της Ελλάδας. Μέσα από χορούς, τραγούδια και πολιτιστικές δράσεις, το Αντάμωμα αποτελεί μια μεγάλη γιορτή μνήμης, ενότητας και πολιτισμού, με το μήνυμα της εκδήλωσης να είναι ξεκάθαρο και διαχρονικό: οι πατρίδες μπορεί να χάθηκαν γεωγραφικά, όμως παραμένουν ζωντανές στις καρδιές των ανθρώπων, στις παραδόσεις, στη μουσική και στον πολιτισμό που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Δημοσιογραφική παραγωγή – παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Γιώργος Κωστόπουλος

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