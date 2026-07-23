Αφιέρωμα στις μουσικές οικογένειες της Ηπείρου

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 15:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Τα Ξωτικά της Παράδοσης» παρουσιάζει το πρώτο μέρος ενός ειδικού αφιερώματος στις μεγάλες μουσικές οικογένειες της Ηπείρου.

Καλεσμένος είναι ο σπουδαίος ερμηνευτής της ηπειρώτικης μουσικής Σάββας Σιάτρας, ο οποίος μας ταξιδεύει στα χωριά της Ηπείρου και μας ξεναγεί στα γενεαλογικά δέντρα των μουσικών που διαμόρφωσαν τη μοναδική ηπειρώτικη παράδοση. Μέσα από προσωπικές μνήμες και βιώματα, αναδεικνύεται η ιστορία και η προσφορά ιστορικών μουσικών οικογενειών, όπως οι Χαλκιά, Καψάλη, Χαρισιάδη, Χαληγιάννη, Ρούντα, Μπραχόπουλου, Τζιούμα και άλλων.

Το αφιέρωμα θα συνεχιστεί και σε επόμενες εκπομπές, με τη συμμετοχή σημαντικών παραδοσιακών οργανοπαικτών της Ηπείρου.

Παραγωγή – επιμέλεια – παρουσίαση: Μαρία Κουτσιμπίρη

Ρύθμιση ήχου: Κώστας Κυριακάκης

Μετάδοση: Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 15:00 ώρα Ελλάδας, και σε επανάληψη στις 23:00.

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