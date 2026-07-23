Οι Φεμινισμοί της Μεταπολίτευσης

Οι πρώτες διεκδικήσεις των γυναικών εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ μετά την πτώση της δικτατορίας το φεμινιστικό κίνημα αποκτά μαζικό χαρακτήρα, αναπτύσσει έντονη πολιτική και κοινωνική δράση και συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου πλαισίου ισότητας στην Ελλάδα.

Ωστόσο, και παρά τις σημαντικές κατακτήσεις, η έμφυλη βία, οι μισθολογικές ανισότητες, η άνιση κατανομή της φροντίδας και η περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων δείχνουν ότι οι έμφυλες ανισότητες καλά κρατούν, υπενθυμίζοντάς μας ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις χρειάζονται συνεχή υπεράσπιση και διεκδίκηση.

Κάπως έτσι, και με αφορμή την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, το νέο επεισόδιο της εκπομπής “Ιστορικοί Περίπατοι” με τη Μαριλένα Κατσίμη είναι αφιερωμένο στο ελληνικό φεμινιστικό κίνημα, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο της Μεταπολίτευσης.

Καλεσμένη της εκπομπής είναι η ιστορικός Μαρία Ρεπούση, η οποία δίδαξε ιστορία και διδακτική της ιστορίας στο ΑΠΘ από όπου και αφυπηρέτησε, ενώ σήμερα είναι διευθύντρια και επιστημονικά υπεύθυνη του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

Με αυτό το επεισόδιο ολοκληρώνεται ο Α’ Κύκλος του αφιερώματος της εκπομπής στην έμφυλη ματιά στην ιστορία – από τις γυναίκες της Επανάστασης του 1821 μέχρι τις φεμινίστριες της Μεταπολίτευσης και τα σύγχρονα κινήματα – σε μια προσπάθεια να φωτίσει ιστορίες που συχνά έμεναν στο περιθώριο της επίσημης αφήγησης… Η ιστορία, άλλωστε, δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Γράφεται από ανθρώπους, αντανακλά συσχετισμούς δύναμης και μπορεί να αναθεωρείται όταν ακούγονται νέες φωνές και αναδεικνύονται νέες οπτικές.

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

Μετάδοση: Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, και σε επανάληψη στις 04:00 ώρα Ελλάδας το πρωί της Κυριακής 26 Ιουλίου.

Οι “Ιστορικοί Περίπατοι” θα επιστρέψουν τη νέα ραδιοφωνική χρονιά με καινούριες θεματικές, νέα πρόσωπα και νέες ιστορικές διαδρομές.

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