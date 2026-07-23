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Επίδαυρος: Ένα καλοκαιρινό “On the Road”

Επίδαυρος: Ένα καλοκαιρινό “On the Road”
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 13:00
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Αριάδνη-Σοφία Κούρη μάς παίρνει μαζί της σε μια καλοκαιρινή διαδρομή προς την Επίδαυρο.

Αναλυτικά Share
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Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, η Αριάδνη-Σοφία Κούρη μάς παίρνει μαζί της σε μια καλοκαιρινή διαδρομή προς την Επίδαυρο.

Μια εκδρομή που για πολλούς έχει γίνει μικρή τελετουργία: το ταξίδι με φίλους, η πρώτη βουτιά, η παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο, οι στάσεις που κάθε χρόνο μοιάζουν απαραίτητες, η νυχτερινή έξοδος, το πρωινό ξύπνημα δίπλα στη θάλασσα και η επιστροφή, με τις εικόνες να μένουν λίγο περισσότερο από το καλοκαίρι.

Ένα προσωπικό, καλοκαιρινό “On the Road” για την εμπειρία της Επιδαύρου, μέσα από τη ματιά της Αριάδνης-Σοφίας Κούρη.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη
Μετάδοση: Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας

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  • Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho
  • Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX
  • Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·
  • Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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Επίδαυρος: Ένα καλοκαιρινό “On the Road”
TAGS Αριάδνη Σοφία ΚούρηΕπίδαυρος
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