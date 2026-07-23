Επίδαυρος: Ένα καλοκαιρινό “On the Road”

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, η Αριάδνη-Σοφία Κούρη μάς παίρνει μαζί της σε μια καλοκαιρινή διαδρομή προς την Επίδαυρο.

Μια εκδρομή που για πολλούς έχει γίνει μικρή τελετουργία: το ταξίδι με φίλους, η πρώτη βουτιά, η παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο, οι στάσεις που κάθε χρόνο μοιάζουν απαραίτητες, η νυχτερινή έξοδος, το πρωινό ξύπνημα δίπλα στη θάλασσα και η επιστροφή, με τις εικόνες να μένουν λίγο περισσότερο από το καλοκαίρι.

Ένα προσωπικό, καλοκαιρινό “On the Road” για την εμπειρία της Επιδαύρου, μέσα από τη ματιά της Αριάδνης-Σοφίας Κούρη.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας

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