Επίδαυρος: Ένα καλοκαιρινό “On the Road”
Η Αριάδνη-Σοφία Κούρη μάς παίρνει μαζί της σε μια καλοκαιρινή διαδρομή προς την Επίδαυρο.
Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, η Αριάδνη-Σοφία Κούρη μάς παίρνει μαζί της σε μια καλοκαιρινή διαδρομή προς την Επίδαυρο.
Μια εκδρομή που για πολλούς έχει γίνει μικρή τελετουργία: το ταξίδι με φίλους, η πρώτη βουτιά, η παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο, οι στάσεις που κάθε χρόνο μοιάζουν απαραίτητες, η νυχτερινή έξοδος, το πρωινό ξύπνημα δίπλα στη θάλασσα και η επιστροφή, με τις εικόνες να μένουν λίγο περισσότερο από το καλοκαίρι.
Ένα προσωπικό, καλοκαιρινό “On the Road” για την εμπειρία της Επιδαύρου, μέσα από τη ματιά της Αριάδνης-Σοφίας Κούρη.
Επιμέλεια – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη
Μετάδοση: Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας
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