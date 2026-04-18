Αφιέρωμα στον Κώστα Καπλάνη, στη Δική μας Πόλη
Τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026, στις 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη θα παρουσιάσει ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα στον Κώστα Καπλάνη , τον χαρισματικό συνθέτη που μας έχει δώσει ορισμένα από τα ωραιότερα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου. (Ενδεικτικά: "Ένας Αλήτης Πέθανε, Μας Ζηλεύουνε, Παραστράτησα για Σένα, Όμορφη Πειραιώτισσα, Είμαι Απόψε στα Μεράκια κ.α.").
Προσκεκλημένος της εκπομπής θα είναι ο δημοσιογράφος και μελετητής Κώστας Μπαλαχούτης. Θα γίνει αναφορά στις συνθήκες, στους καλλιτεχνικούς χώρους και στις συνεργασίες του μεγάλου δημιουργού.
Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης
Μετάδοση: Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στις 05:00 το πρωί.
