Αφιέρωμα στον Κώστα Καπλάνη, στη Δική μας Πόλη

Τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026, στις 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη θα παρουσιάσει ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα στον Κώστα Καπλάνη , τον χαρισματικό συνθέτη που μας έχει δώσει ορισμένα από τα ωραιότερα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου. (Ενδεικτικά: "Ένας Αλήτης Πέθανε, Μας Ζηλεύουνε, Παραστράτησα για Σένα, Όμορφη Πειραιώτισσα, Είμαι Απόψε στα Μεράκια κ.α.").

Προσκεκλημένος της εκπομπής θα είναι ο δημοσιογράφος και μελετητής Κώστας Μπαλαχούτης. Θα γίνει αναφορά στις συνθήκες, στους καλλιτεχνικούς χώρους και στις συνεργασίες του μεγάλου δημιουργού.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στις 05:00 το πρωί.

