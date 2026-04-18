Ένας Εκρηκτικός Συνθέτης που Κατέληξε στη Φτώχεια και την Αφάνεια

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Johann Baptist Vanhal (1739 – 1813)

Αν αναρωτηθήκατε ποτέ για τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της μουσικής βιομηχανίας τον 18ο αιώνα, ο Γιόχαν Μπάπτιστ Βάνχαλ (1739 – 1813) θα ήταν ένα καλό άτομο να ρωτήσετε. Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς μουσικούς της εποχής του, συνέθεσε τουλάχιστον 76 συμφωνίες, πάνω από 60 λειτουργίες και άλλα θρησκευτικά έργα, δύο όπερες, έξι σετ κουαρτέτων εγχόρδων και διάφορα κοντσέρτα για βιολί, βιόλα και κοντραμπάσο. Οι συμφωνίες του εκτελέστηκαν σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο πέθανε πάμφτωχος και στην απόλυτη αφάνεια.

Ο Βάνχαλ γεννήθηκε σε μια αγροτική περιοχή της Βοημίας το 1739 και υπήρξε συνθέτης εκρηκτικός, θυμίζοντας λίγο στην ενέργεια της μουσικής του τον Carl Philipp Emanuel Bach. Άλλωστε ήταν μόνο μία γενιά μετά τον γιό του Κάντορα της Λειψίας.

