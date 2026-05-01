Αφιέρωμα στον συνθέτη Κυριάκο Σφέτσα

Το Σάββατο 2 Μαίου 2026, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Η Δική μας Πόλη” με τον Θέμη Ροδαμίτη παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα, έναν από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, παρουσιάζοντας στοιχεία και σταθμούς από τη ζωή και δράση του – κάποια από τα όποια θα ακουστούν για πρώτη φορά. Στο έργο του συνθέτη περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός μουσικών συνθέσεων: συμφωνική, χορωδιακή, σκηνική μουσική (μπαλέτο, θέατρο), μουσική δωματίου, ηλεκτρονική, έργα για σόλο όργανα, συνθέσεις στο ύφος της τζαζ και fusion, τραγούδια σε ποίηση Ελλήνων και ξένων ποιητών, καθώς και μουσική για τον κινηματογράφο. Όλα τα παραπάνω και άλλα πολύτιμα για τον Κυριάκο Σφέτσα αναπτύσσουν στο στούντιο ο συνθέτης και υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος μουσικών σπουδών Τηλέμαχος Μούσας και ο συνθέτης και μπασίστας Γιώργος Παλαμιώτης, που συνεργάστηκαν συχνά με τον συνθέτη ανοίγοντας συχνά και νέους δρόμους στη μουσική μας.

Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος, που θα μεταδοθεί από τη Φωνή της Ελλάδας τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 και ώρα 22:00-23:00, θα ακουστούν σημαντικά στοιχεία για την ζωή του συνθέτη, τις πολλές και καινοτόμες προτάσεις του, τις συνεργασίες του, την αγάπη του και τη βοήθεια που έδωσε στους νέους, τη συναρπαστική σχέση του με την μουσική. Στο στούντιο οι συνθέτες και μουσικοί Τηλέμαχος Μούσας, Γιώργος Παλαμιώτης και ο Νίκος Γιούσεφ από τα Υπόγεια Ρεύματα που έζησε μέχρι το τέλος από κοντά τον συνθέτη και έγραψε: “Ο Κυριάκος Σφέτσας δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε για κόσμους που δεν γνωρίζουμε, για να συναντήσει την Γώγου, τον Χρήστου, τον Χατζηνίκο, τον Χάλαρη, τον Τερεζάκη και τόσους άλλους φίλους του που έχουν φύγει παλαιότερα”.

Η εκπομπή αποχαιρετά έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες του τόπου μας που διαμόρφωσε με το έργο του ένα ανοιχτό μουσικό τοπίο, σημαντική παρακαταθήκη στους ερευνητές και στους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα σε αυτούς που αγαπούν τη μουσική.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Ηχοληψία: Κώστας Κυριακάκης

Μετάδοση Α Μέρους: Σάββατο 2 Μαΐου 2026, 11:00-12:00 ώρα Ελλάδας

Μετάδοση Β Μέρους: Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

