Μουσικό παραμύθι σε τέσσερις πράξεις. Λιμπρέτο του Henri Caïn βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Charles Perrault. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 24 Μαΐου 1899 στο θέατρο της Opéra-Comique στο Παρίσι.

Τη Σταχτοπούτα την γνωρίσαμε στα Ιταλικά, ως “Cenerentola” λόγω Rossini. Την γνωρίσαμε και στα Αγγλικά, ως “Cinderella” λόγω Rodgers και Hammerstein. Ώρα να την γνωρίσουμε και στη γνωστότερη Γαλλική της εκδοχή, ως “Cendrillon” του Jules Massenet.



Παρόλο που ο ίδιος ο Jules Massenet δήλωνε ότι επρόκειτο να είναι το κύκνειο άσμα του, τελικά ο συνθέτης έγραψε άλλες 11 όπερες μετά τη «Σταχτοπούτα». Αυτή την εβδομάδα θα την απολαύσουμε σε μια ιστορική καταγραφή του 1943 για το Γαλλικό ραδιόφωνο. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη ηχογράφηση του έργου. Η καλή νεράιδα όμως, έκανε τα μαγικά της και θα έχουμε αρκετά καλό ήχο, παρά την παλαιότητα του αρχείου.

Σας περιμένουμε το Σάββατο 2 Μαΐου 20:30 με 22:30 στην εκπομπή “Opera Omnia”.

Κατόπιν ίσως λυθούν τα μάγια – ίσως πάλι και όχι.

…μη λείψει κανείς!

Info:

“Opera Omnia”

Jules Massenet: “Cendrillon” («Η Σταχτοπούτα»)

Σάββατο 02 Μαΐου 2026, 20:30 – 22:30

Παραγωγή – παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/