Ο Ελληνικός Κινηματογράφος με τους Cinema Paradiso Project

“Γυρίσατε;”

Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στις 11 το βράδυ, από τις συχνότητες του 2ου Προγράμματος και την εκπομπή “Καινά Δαιμόνια” με τον Πανταζή Τσάρα, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι στις μελωδίες και τα τραγούδια του Ελληνικού Κινηματογράφου, του χθές και του σήμερα.

Αφορμή η εμφάνιση του συγκροτήματος CInema Paradiso Project 8-10 Μαΐου στο Half Note Jazz Club. Το συγκρότημα με ανοιξιάτικη και πολύχρωμη διάθεση μας “Γυρίζει” στη Χρυσή εποχή του Ελληνικού Κινηματογράφου.

Καλεσμένες στην εκπομπή η Ευαγγελία Λοφίτου, η ακορντεονίστα του σχήματος και η Χριστίνα Κατσιάρη που επιμελείται το πρόγραμμα, τις προβολές και τα κείμενα.

Οι Cinema Paradiso Project “γύρισαν”. Εσείς;

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία – Μοντάζ: Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Κυριακή 3 Μαΐου 2026 στις 23:00, στο 2ο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνία

Info

Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7

Καινά Δαιμόνια με τον Πανταζή Τσάρα

Καλεσμένοι : Ευαγγελία Λοφίτου και η Χριστίνα Κατσιάρη ( Cinema Paradiso Project)

Κυριακή 3 Μαΐου 2026, 18:00