Η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Διηγήσεις» – «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει το Σάββατο 01.08.2026, στις 19:00 με 20:00 ώρα Ελλάδας, έξι μικρές διδακτικές ιστορίες των θρυλικών μύθων του Αισώπου!

Η ανάγνωση των μύθων που έγραψε ο Αίσωπος αποσκοπούν να ψυχαγωγήσουν και να εκπαιδεύσουν τους μικρούς και τους μεγάλους αναγνώστες τους με λόγο απλό και κατανοητό, μέσα από ιστορίες που αγαπήθηκαν πολύ ήδη από την ελληνική αρχαιότητα!

Οι μύθοι που αποδίδονται στον Αίσωπο ξεπερνούν τους 300 μιας και προέρχονται από διαφορετικές ιστορικές επιλογές. Στην κλασσική αρχαιοελληνική παράδοση οι καταγεγραμμένοι μύθοι ανέρχονται σε 725, ενώ στις σύγχρονες εκδόσεις περιλαμβάνονται οι πιο διαχρονικοί και γνωστοί Αισώπιοι μύθοι, οι οποίοι αριθμούν από 135 έως και 179 διηγήματα! Το κύριο νόημα των μύθων του Αισώπου είναι η αποδοκιμασία του κακού στις πιο αντιπροσωπευτικές μορφές του: τη βία, την απάτη, την αυθαιρεσία, την προδοσία, τη ματαιοδοξία, την αλαζονεία, την ψευδολογία, την πλεονεξία και την πονηριά!

Ο ιστορικός Ηρόδοτος αναφέρει τον Αίσωπο στα συγγράματα του ως «Αίσωπος ο παραμυθάς», αναφέροντας πως έζησε στην αρχαία Ελλάδα κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Τον αναφέρουν ακόμη ο Αριστοφάνης στην κωμωδία του «Σφήκες» αλλά και ο Πλάτωνας σε γραπτές αναφορές του για την αφήγηση τους από τον φιλόσοφο Σωκράτη! Στην πλειονότητά τους οι «Αισώπιοι Μύθοι» καταγράφηκαν σε πεζό λόγο, καθιερώνοντας τον Αίσωπο πρωτοπόρο στο είδος του, καθώς μέχρι τότε στην ελληνική αρχαιότητα μόνο ο λόγος και η έμμετρη ποίηση θεωρούνταν μοναδικό εκφραστικό είδος για τους συγγραφείς.

Μικροί και μεγάλοι, συντονιστείτε μαζί μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για να ακούσετε μαζί μας τους μύθους του παραμυθά Αισώπου παρέα με μουσικές θρυλικών κινουμένων σχεδίων που αγαπήθηκαν πολύ αλλά και υπέροχες μελωδίες ταινιών της Disney!

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, 19:00 ώρα Ελλάδας

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