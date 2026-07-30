Η Ελένη Θεοχάρους στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η ποιήτρια και ακτιβίστρια Ελένη Θεοχάρους θα είναι καλεσμένη την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 22:00, στο Δεύτερο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια».

Συζητά με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για την τελευταία της ποιητική συλλογή «Έβδομη σφραγίδα» από τις Εκδόσεις Ερατώ. Πρόκειται για αληθινές ιστορίες μεταβολισμένες σε ποίηση τις οποίες βίωσε σε πολεμικά μέτωπα που βρέθηκε ως μέλος των Γιατρών του Κόσμου, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στη Γάζα, στο Αφγανιστάν, στο Κόσοβο, στο Κουρδιστάν. Η ποίηση ως υπέρτατη πράξη αντίστασης στην βία του πολέμου.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

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