Αντίο… Ελενίτσα μας

Αφιέρωμα του ERT εcho στη Μάρω Κοντού

Το ERTεcho αφιερώνει στην Μάρω Κοντού, που έφυγε σήμερα από κοντά μας σε ηλικία 92 ετών, επιλεγμένες ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Η αγαπημένη μας ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Και …μπορεί σε πολλούς από εμάς να έχει μείνει στο μυαλό ως μια “Ιταλίδα από την Κυψέλη” ή ως “Κυρία Κοκοβίκου”, αλλά παράλληλα είχε και έντονη ραδιοφωνική παρουσία – κυρίως μέσω των ηχογραφήσεων θεατρικών έργων στους ραδιοθαλάμους της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Το ERT εcho, επιλέγει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της στο ραδιόφωνο και τις αναδεικνύει στην ενότητα “Best of”.

Σήμερα αποχαιρετάμε μια σπουδαία Κυρία. Τα λόγια του Γιώργου Κωνσταντίνου μιλούν για όλους μας: “Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει…”

Αναλυτικά:

«Οκτώ Γυναίκες Κατηγορούνται»

Το εμβληματικό έργο του Robert Thomas με τη Μάρω Κοντού στο ρόλο της Γκαμπύ.

Ο Ρομπέρ Τομά στήνει οκτώ γυναικείες μορφές όχι ως απλές ύποπτες ενός εγκλήματος, αλλά ως καθρέφτες μιας κοινωνίας που έμαθε να κρύβει την αλήθεια κάτω από την ευπρέπεια. Καθεμιά κουβαλά μια ιστορία που δεν ειπώθηκε ποτέ φωναχτά. Καθεμιά είναι ταυτόχρονα θύμα και συντελεστής ενός αργού, καθημερινού εγκλήματος.

Παίζουν: Μάρω Κοντού, Βίλμα Κύρου, Λουίζα Ποδηματά, Εύα Κοταμανίδου, Σμαρώ Στεφανίδου, Καίτη Παπανίκα, Λίλα Καφαντάρη, Νατάσα Καψάμπελη

Μετάφραση: Κώστας Ασημακόπουλος

Συγγραφέας: Robert Thomas

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Φραγκάκης

Ραδιοσκηνοθεσία: Κώστας Ασημακόπουλος

Ημερομηνία Μετάδοσης : 12/2/1989

«Η μπυραρία του Μανώλη Τσιλίκα»

Η Μάρω Κοντού διαβάζει ένα από τα πρώιμα διηγήματα της Κωνσταντίνας Δούκα γραμμένο την δεκαετία του ’70. Από τη σειρά του Δευτέρου Προγράμματος «Το Ελληνικό Διήγημα».

Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Δούκα

Αφηγήτρια: Μάρω Κοντού

Ημερομηνία Μετάδοσης : 23/12/1985

«Φόνος στο μπαρ της Ράσμπας»

Από το Δεύτερο Πρόγραμμα μια μίνι επιθεώρηση σε κείμενο του Μιχάλη Παπαγγελή.

Συγγραφέας : Μιχάλης Παπαγγελής

Μουσικοί: Γιώργος Ζαχαρίου / Νίκος Ρούλος

Παίζουν: Μάρω Κοντού, Ντίνα Κώνστα, Κωνσταντίνος Τζούμας, Μάνος Τσιλιμίδης

Μουσική σύνθεση: Νίκος Δανίκας

Ραδιοσκηνοθεσία: Μαρία Χρυσάφη

Ημερομηνία Μετάδοσης: 27/10/1985

Η Μάρω Κοντού μιλά για τον Δημήτρη Χορν

Συνέντευξη της Μάρως Κοντού που μιλά για τη γνωριμία, τη συνεργασία και τις αναμνήσεις της για τον Τάκη (Δημήτρη) Χορν. Το ηχητικό αποτελεί απόσπασμα ευρύτερου ραδιοφωνικού αφιερώματος στον Δημήτρη Χορν με αφορμή την παράσταση «Τίμων ο Αθηναίος» (1978).

Tα ηχητικά θα παραμείνουν διαθέσιμα στην πλατφόρμα για 30 ημέρες.

Έρευνα αρχείου: Ειρήνη Γιανναρά, Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια αρχειακού υλικού : Ελιάνα Δασκαλάκη, Ανδρέας Λουκάκης – Διεύθυνση αρχείου ΕΡΤ

Επιμέλεια γραφιστικών για το ERTεcho: Διονυσία Μαρίνου

Επιμέλεια on demand ERTεcho : Διονυσία Μαρίνου – Γιάννης Αρμακόλας